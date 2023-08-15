全民植樹造林為地球盡心力 新北免費苗木即日起開放申請
為了鼓勵民眾團體響應植樹造林，新北市政府農業局自今（15）起至10月15日開放免費造林及綠美化苗木申請，凡持有新北市土地的民眾或新北機關學校，鄰里社區等皆可申請，並邀請市民、民間團體、企業與國際機構團體一起響應造林，共同達成每年植樹4萬株目標，為城市及地球盡一份心力。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府農業局長李玟表示，新北市積極推動「農業健康市∕式」政策，透過山海造林計畫，號召民間團體共同響應，每年種植4萬棵樹，復育500株珊瑚，由山到海增加藍綠碳匯，讓新北市的森林覆蓋率達到76％，同時持續落實聯合國SDGs永續發展目標。
新北市政府農業局說明，為了鼓勵民眾團體響應植樹造林，長期免費提供各式造林及景觀苗木。綠美化苗木申請部分，凡持有新北市土地的民眾或新北機關學校，鄰里社區等皆可申請，配撥時間預計即日起至10月31日止；另外造林苗木也是即日起日開始受理申請，凡持有新北市土地有造林需求的民眾，只要備齊身分證正反面影本、土地合法使用證明、土地現況照片等資料，即可向土地所在地之區公所申請免費苗木，配撥時間預計明年2月至4月。
造林苗木申請資訊：詳細資訊可上新北市政府農業局網站「重要公告」查詢。
綠美化苗木申請資訊：苗木申請表單請至新北市綠美化環境景觀處網站「布告欄-下載專區」查詢。