瓊斯盃／菲律賓、卡達末節出現肢體衝突　雙方各有一人被奪權出場

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雙方的火藥味並未因此停息，Demusis之後在卡位時故意衝撞對手，也被趕出場。接下來的比賽，裁判的哨音越來越緊，幾乎每回合都有哨音，比賽節奏也被吹得支離配破碎。
這場比賽卡達後衛Michael O'neal Lewis II得到19分6助攻，身材壯碩的前鋒Ndoye Seydou攻下17分5助攻。菲律賓方面，以曾打過九太隊的中鋒Nick evans攻下20分為最佳。
卡達希臘籍教頭Thanasis Skourtopoulos表示，球隊今天進攻表現不錯，尤其是在錯位的部份，鼓勵球員繼續保持。「這是我加入這支團隊的第11天，其中也才經歷5場練習，在瓊斯盃第一場慘敗給美國隊後，我們也有修正和進步，選手隨著比賽也更加了解我們，希望能延續這股氣勢。」
對於衝突Skourtopoulos則回應，裁判應該從比賽開始就要掌控氛圍和節奏，不應該准許場上球員有骯髒行為，「我不會為我們球員的行為找理由，但我理解他們為何會這麼做，尤其4、5號球員在場上的卡位有時會很激烈，所以我理解我的球員。」
菲律賓主帥Yeng Guiao則解釋說，今天末節場上的衝突也是比賽的一部份，「這不是針對個人的，這也是籃球展現的激情和魅力的一種方式，球場上就留在球場上，下場我們一樣是國與國的友好交流。」