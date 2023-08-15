Lulu爸遇霸王車「神岡開到林口」損失3600元！陳姓女乘客落網了
藝人Lulu（黃路梓茵）的爸爸從事計程車司機的工作，怎料，今（15）日一早在台中神岡搭載一名女乘客北上至新北林口後，卻遭到對方搭「霸王車」，一共損失3600元。這讓女兒Lulu忍不住憤怒發聲，「請大家不要成為坐霸王車的壞蛋」。稍早，林口警方已於下午3時30分許，逮到該名28歲的女乘客，對方還宣稱「就是沒錢搭車！」全案已朝詐欺罪偵辦，詳細案情有待警方說明。
記者詹鎰睿/綜合報導
Lulu下午在臉書發文直呼：「拜託，請大家不要成為坐霸王車的壞蛋！」描述爸爸早上遇到一位霸王車女乘客，從台中神岡載著對方一路北上至新北林口，車資一共3600元，怎料一到達目的地，該名女乘客謊稱，「我要下車跟男友拿錢」，而Lulu的爸爸也相信對方，結果一等就是半個鐘頭。
這讓Lulu十分憤怒，而爸爸也已經到林口派出所報案，Lulu也藉此呼籲大家，「希望我們所有人都不要這樣做，真的不要，我爸爸很尊重他的職業，保障乘客安全送到目的地，也請乘客如實付費，就算只是短程的車費360元，那也是人家辛苦賺來的。」
據了解，林口警方受理案件後，已經在今日下午3點30分，透過附近區域的監視器順利逮到該名搭乘霸王車的28歲陳姓女乘客到案，而陳女竟向警方宣稱，「我就是沒錢搭車。」目前整起案件朝向詐欺罪偵辦，至於詳細情況，有待警方進一步說明。