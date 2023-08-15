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越南即日起開放電子簽證　立委：可有效增加兩國互動

▲越南政府宣布從8月15日起開放包括台灣在內的全球旅客，可以透過線上申請電子簽證（E-VISA）入境。（圖／取自Pixabay）
▲越南政府宣布從8月15日起開放包括台灣在內的全球旅客，可以透過線上申請電子簽證（E-VISA）入境。（圖／取自Pixabay）

記者邱新博／台北報導

全球疫情趨緩，各國都在拚觀光，越南政府14日晚間發布公告，自15日起，開放台灣在內的所有國家電子簽證。對此，民眾黨立委邱臣遠表示，這是遲來的好消息，事關我國每年數十萬旅客權益，可以有效增加兩國交流互動。

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越南政府電子平台昨天發布消息，表示自今天起向所有國家地區公民發放電子簽證，台灣也是其中之一，旅客將能透過網路申請、繳費與領件，省下額外費用與時間等成本。此公告源於越南國會於6月24日修改補充後通過《外國人在越南入境、出境、過境和居留法》等法律條款。

邱臣遠在擔任立委之前，27歲赴台商從事食品原料出口，曾經擔任過世界台商聯合總會秘書長、世界台商聯合總會青商會長、世界台灣商會聯合總會執行長及越南台商聯合總會青商會長暨創會召集人等職，對於越南當地非常熟悉。

對此，邱臣遠表示，這是遲來的好消息，事關我國每年數十萬旅客權益，他認為可以有效增加兩國交流互動。

邱臣遠指出，台灣是越南第4大旅客來源國，疫情爆發前每年赴越台灣旅客已逾71萬人次，但去年底赴越簽證費忽然從原本的1,500元上漲到4,000-5,000元不等，讓遊客望而卻步；當時他也第一時間聯繫越南外交部，了解主要是疫情後辦理簽證程序較為繁瑣，越方也表示將會積極改善相關措施並適度調降簽證費，為外國人入境，創造便利條件的政策。

邱臣遠說，現在很高興聽越南將在本月15日開放線上申請電子簽證（E-VISA）入境，並且有效期限將放寬為90天可多次進出。雖然這個好消息來得有點晚，但事關每年數十萬赴越旅客的權益，將來每次簽證只收取25美金（約新台幣800元），預計每人至少可省下3000元以上的費用。

邱臣遠認為，越南為了振興國際觀光，確實下了苦心，希望交通部也應該要參考其他國家經驗，提供便利的簽證政策與提升服務水準，而不是只有將觀光局升格為觀光署，在人員及經費預算都大幅增加後，卻仍遲遲看不到提振國際觀光效果。

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