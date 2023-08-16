內幕／綠曾與蘇家談合作破局　屏南立委「代理人之爭」開打

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提名小組昨天下午二度召開會議，經提名策略小組成員討論，徵詢屏東縣長周春米之意見後，共同推舉徐富癸。據轉述，提名小組仍認為不分區立委莊瑞雄是最適合出戰的人選，在努力協調最後一刻後未果，因此決定推派「資歷完整、富有戰力」的徐富癸。
周春米及提名小組均認為，徐富癸是屏東教育大學教育行政研究所的碩士，曾擔任過報社記者、立委辦公室主任等，資歷完整；此外，潘孟安也在會中特別感謝英系立委羅致政、正國會成員陳茂松協助協調莊瑞雄參選，期待人選盡速定案，以因應選戰。
惟據了解，民進黨原定在上周推出屏南立委人選，但為了保留協商空間，未趕鴨子上架、推出人選，而在過程中，民進黨高層曾對蘇震清遞出橄欖枝，談論合作事宜，只是最後兩方未達到共識、談判破局。
面對整合失利，地方人士直言，該場選戰可解讀為「代理人之爭」，蘇家與潘孟安對決的延長賽，蘇孟淳將延續父親的地方家族實力，潘孟兒子弟兵、徐富癸則縣府資源優勢。
地方人士分析，兩個泛綠系統整合未果，將造成綠營支持者分裂，如今已是無黨籍的蘇家，比民進黨更有彈性，除了吸納原本綠營支持者，在「求生存」本能下，還能合縱連橫，與國民黨、民眾黨合作，如果國民黨最終在該區未提人選，「非綠整合」力道會很大。
民進黨人士則憂心說，在與民進黨對決之下，蘇家可能會打出悲情牌及同情牌，更甚影響到政黨票，因此民進黨勢必要繼續加油、努力拚戰，否則「正綠軍」輸掉屏南這塊本命區，將衝擊到下次大選。