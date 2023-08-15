登革熱重症＋1、3縣市現首例！　近日降雨「病媒蚊指數」升應特別留意

我是廣告 請繼續往下閱讀
新增1例登革熱重症 仍在加護病房治療中疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增1例登革熱重症，是雲林縣一位80多歲女性，本身有高血壓、糖尿病等慢性病史，在8月上旬開始有頭暈、意識狀態逐漸變差等狀況，收治住院後發現其血小板低下，醫師懷疑是登革熱，因此進行檢驗後確診。
不過，在住院過程中發現這名個案有肺炎情形，而且肺炎狀況持續惡化，甚至造成呼吸窘迫，插管使用呼吸器後轉至加護病房治療。林詠青醫師提到，目前這名個案大約住院一週，現在血氧偏低，血壓也需要使用升壓劑維持，仍持續在加護病房治療、觀察中。
根據疾管署資料顯示，目前國內累計共有10例登革熱重症病例，其中8例已出院，仍有2例目前還在加護病房住院當中。
台北、新北、彰化現首例 病媒蚊指數升應留意除了登革熱重症病例以外，值得關注的是台北市、新竹市、彰化縣都在上週出現今年首例本土登革熱病例。疾管署提到，個案居住地分別是台北市大同區、新竹市北區、彰化縣彰化市各1例，不過大部分個案都有南部流行區的活動史。
今年截至8月14日，全國已有11縣市出現本土登革熱病例，國內累計1,579例本土病例，仍以臺南市（1,310例）、雲林縣（175例）為多。郭宏偉主任指出，由於上週各縣市都有降雨情形，病媒蚊指數呈現上升趨勢，未來一週登革熱仍處於流行期，特別呼籲民眾應加強孳生源清除，減少登革熱傳播風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58908
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw