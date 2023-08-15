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食腦變形蟲怎麼感染？存在環境一次懂
根據過往與中正大學地球與環境科學系特聘教授許昺慕合作的研究，發現台灣一般水體，例如水庫、河川等，並未檢出過此福氏內格里阿米巴原蟲，只發現其它非致病性內格里阿米巴屬的原蟲。
【福氏內格里阿米巴原蟲小檔案】
- 存在環境：自然界水體及土壤中
- 存在數量：數量不高分佈也不平均
- 感染方式：經嗆水或粉塵吸入等在偶然的機會下進入鼻腔，吸附在嗅上皮組織上，沿著嗅神經軸爬行進入腦部
- 潛伏期：1-9 天
- 致死率：死亡率可達 97% 以上
根據嵇達德的研究，福氏內格里阿米巴在實驗室攝氏 45 度的環境中，仍能在培養基上存活與運動，表明此蟲有可能在野溪溫泉等較高溫的水體中，但一般溫泉原水溫度較高，此蟲無法存活，故依法規正確使用溫泉，基本上是沒有感染風險。
食腦變形蟲傷口感染的機率很低
嵇達德指出：「福氏內格里阿米巴原蟲的感染方式很特殊，可經嗆水或粉塵吸入等在偶然的機會下進入鼻腔，吸附在嗅上皮組織上，沿著嗅神經軸爬行進入腦部，進而引發原發性阿米巴腦膜腦炎（ PAM），如喝下受污染的水則一般不會被感染，經傷口感染的機率亦很低。」
嵇達德表示：「不能將過往台灣 2011 年案例直接和這次做比較，因為每個案例都有不同的前因後果，這次是不幸的事件，在這個場所遇到這個獨特的病原體，目前還不確定福氏內格里阿米巴是否確實存在親水設施的環境中，需等待檢驗結果。」
如何辨別是食腦變形蟲的腦膜炎？
食腦變形蟲造成感染後腦膜炎跟其他腦膜炎有差異嗎？如何判定是福氏內格里阿米巴造成？嵇達德解釋：「感染福氏內格里阿米巴原蟲的初期，與細菌性及病毒性的腦膜炎初期很難區分，常常是在病患死亡進行解剖後，經由腦部病理檢驗或做分子檢驗才發現是福氏內格里阿米巴原蟲感染致死。」
一般不用免疫學檢驗是因為福氏內格里阿米巴原蟲感染病程很快，病患常在七天內死亡，抗體還來不及產生，免疫學檢測不準確。嵇達德補充：「在台灣非細菌及病毒性的腦膜炎較少做死亡後腦部解剖，而美國病例較多，可能與死亡後腦部解剖的檢驗的比例較高有關。若病患死亡後不解剖腦部，但能抽取脊隨液進行分子檢驗，將可幫助釐清非細菌及病毒性腦膜炎死亡的原因。」
嵇達德認為一般民眾不用過度恐慌，透過此次事件，呼籲民眾要去了解如何正確使用游泳池及溫泉等娛樂用水，避免游泳時嗆水及將頭泡入溫泉或 SPA 水中，並避免污染水源，例如進入游泳池及溫泉前要先洗腳再入池，不要將泥沙帶到池中。
參考資訊：台灣媒體科技中心
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 食腦變形蟲感染方式特殊！做到兩件事情避免染病