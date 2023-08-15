新光銀行沙鹿分行喬遷開幕　提供全方位金融服務

賴進淵於致詞時表示，新光銀行在大台中地區計有18家分行，每家分行都有其地理位置的獨特性，沙鹿區北接清水，南通龍井，鄰近港區和中科園區，更是台中國際機場所在地，位處陸海空交通樞紐絕佳地理位置，也是台中市海線地區人口最多的行政區及台中港特定區的重要工商經濟腹地；沙鹿分行與在地工商業界客戶往來非常密切、穩定，是沙鹿區最值得信賴的金融好鄰居；未來將秉持滿足客戶需求之精神，提供更優質的金融服務。
全新行舍喬遷至更顯目的三角窗地點，煥然一新的新行舍，搭配獨立舒適的業務洽談空間，同時展現新光樂齡友善的公平待客精神，在服務動線及流程，皆為客戶著想，透過數位科技，將傳統金融服務再升級，提供在地客戶六心級的尊榮體驗。
即日起至2023年12月31日止，新光銀行結合OU數位帳戶推出「星光熠熠」高利存款方案，只要從未持有新光銀行任一帳戶，新申辦OU數位存款帳戶，即可享有三個月最高5.88%活儲利率，新臺幣存款金額上限10萬元，不須任務即可輕鬆享有，三個月最高可拿利息1,470元，9月底前同時新申辦OU點點卡，還可再享有最高88%現金回饋，讓客戶輕鬆存、拿利息，簡單刷、享回饋，掌握抗通膨利器！更多詳情請至新光銀行官網查詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀