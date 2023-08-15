創轉口毒品查扣數量紀錄！180噸第三級毒品卡痛過境高雄港被攔截

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調查局即通報航業調查處與財政部關務署，組成專案組過濾可疑艙單，共攔截2只載運「卡痛」樹葉粉末之轉口貨櫃，經報請高雄地方檢察署檢察官指揮，於清明連假期間，在高雄關儀檢站開櫃查驗，發現櫃內裝載大量「卡痛」樹葉粉末，合計近54公噸，調查局人員即會同海關人員執行搜索、扣押，由於扣押物數量龐大，經堆高機連續作業數小時，才將貨物卸載及清點完畢。
專案組接續清查近期貨櫃資料，發現尚有5只裝載「卡痛」樹葉粉末貨櫃，將循相同模式過境高雄港進行轉口，為強化查緝能量，乃邀集高雄港務警察總隊、保安警察第3總隊第2大隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊加入專案組，隨即啟動全天候監控作業，確實追蹤每只「卡痛」轉口貨櫃動態、船運位置及航行路線，待靠港後立刻開櫃查扣，該案先後查扣之毒品總計達180公噸，總重量創下我國毒品緝獲紀錄。
鍾達振指出，由於查緝時間正值清明連假，專案組同仁仍堅守崗位，持續清查艙單，鎖定可疑貨櫃予以攔截，充分展現「緝毒無假期」的執法決心。
此案轉口之「卡痛」毒品數量創史上新高，幸賴調查局、關務署及高雄地區警察單位及時接獲情資進行查緝，高雄地方檢察署檢察官有效整合各單位能量，一舉緝獲該批轉口毒品，避免我國背負「毒品轉運國」之惡名，共同為提升我國國際緝毒聲譽及開展境外合作管道齊心努力，達成「拒毒於境外、截毒於關口、緝毒於境內」之最終目標。