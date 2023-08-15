營造友善中高齡就業環境！行政院長訪僱用中高齡失業族群的單位

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陳建仁說，翰品酒店提供友善職場措施和環境，包含依中高齡者需求，安排彈性工時和適當職務，同時為員工定期指導預防職業傷害，也透過年輕員工和中高齡員工共同合作，創造青銀共事，他鼓勵事業單位善用中高齡者的智慧與經驗，幫助企業持續成長。
翰品酒店總經理林俊宇說明，翰品酒店運用勞動部職務再設計服務，協助在職中高齡員工排除就業障礙，公司還申請勞動部企業輔導團服務，由專家學者入場實地訪視提供人力資源、職業訓練等全面性輔導服務，協助提升經營效能，並透過企業人力資源提升計畫的補助，強化員工專業知能，並透過疫後改善缺工擴大就業方案補充短缺勞動力。
勞動部長許銘春指出，勞動部已整合11部會資源協助中高齡者及高齡者進入職場穩定就業，未來也將透過就業獎勵鼓勵55歲以上壯世代重返職場，並以每年增加至少10萬名中高齡及高齡勞動力為目標，政府會成為雇主與勞工最有力的後盾，積極營造友善與包容中高齡者及高齡者的工作環境。
許銘春說，勞動部積極落實推動中高齡專法各項措施，112年6月中高齡者勞參率66.27%，較專法施行前成長2.07%，也是歷來的新高，高齡者勞參率也持續上升至9.85%，亦較施行前成長0.73%，中高齡者及高齡者勞動力已突破509萬人，也大幅成長26.3萬人。
高雄市長陳其邁感謝中央政策照顧勞工，強調中央、地方攜手合作，同時也稱許高雄翰品酒店任用中高齡者具有眼光，並表示人才為企業經營最重要的資產，祝福中高齡者再創人生第二春、再創巔峰。