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營造友善中高齡就業環境！行政院長訪僱用中高齡失業族群的單位

▲行政院院長陳建仁到高雄市鹽埕區翰品酒店高雄店，訪視善用中高齡者及高齡者人力情形。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲行政院院長陳建仁到高雄市鹽埕區翰品酒店高雄店，訪視善用中高齡者及高齡者人力情形。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

記者黃守作／高雄報導

行政院院長陳建仁於今(15)日，由勞動部長許銘春、高雄市長陳其邁等人陪同，到高雄市鹽埕區翰品酒店高雄店，訪視善用中高齡者及高齡者人力情形，並期勉事業單位營造友善中高齡就業環境。

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▲行政院院長陳建仁期勉事業單位營造友善中高齡就業環境。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲行政院院長陳建仁期勉事業單位營造友善中高齡就業環境。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
陳建仁表示，因應我國人口面臨高齡少子化衝擊，政府十分重視及關注中高齡者及高齡者就業，自 109年推動中高齡者及高齡者就業促進法，這2年來透過相關措施的落實與推動，中高齡者及高齡者的勞動人口與勞參率都有顯著提升，共協助超過40萬名中高齡者及高齡者重返職場繼續工作，期許事業單位善用中高齡者及高齡者勞動力，並勉事業單位與政府共同合作，營造友善就業環境。

陳建仁說，翰品酒店提供友善職場措施和環境，包含依中高齡者需求，安排彈性工時和適當職務，同時為員工定期指導預防職業傷害，也透過年輕員工和中高齡員工共同合作，創造青銀共事，他鼓勵事業單位善用中高齡者的智慧與經驗，幫助企業持續成長。

▲行政院院長陳建仁訪視翰品酒店高雄店善用中高齡者及高齡者人力情形。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲行政院院長陳建仁訪視翰品酒店高雄店善用中高齡者及高齡者人力情形。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
翰品酒店總經理林俊宇說明，翰品酒店運用勞動部職務再設計服務，協助在職中高齡員工排除就業障礙，公司還申請勞動部企業輔導團服務，由專家學者入場實地訪視提供人力資源、職業訓練等全面性輔導服務，協助提升經營效能，並透過企業人力資源提升計畫的補助，強化員工專業知能，並透過疫後改善缺工擴大就業方案補充短缺勞動力。

勞動部長許銘春指出，勞動部已整合11部會資源協助中高齡者及高齡者進入職場穩定就業，未來也將透過就業獎勵鼓勵55歲以上壯世代重返職場，並以每年增加至少10萬名中高齡及高齡勞動力為目標，政府會成為雇主與勞工最有力的後盾，積極營造友善與包容中高齡者及高齡者的工作環境。

▲行政院院長陳建仁(左)頒發績優單位獎牌給翰品酒店，由總經理林俊宇(右)代表接受。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲行政院院長陳建仁(左)頒發績優單位獎牌給翰品酒店，由總經理林俊宇(右)代表接受。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
許銘春說，勞動部積極落實推動中高齡專法各項措施，112年6月中高齡者勞參率66.27%，較專法施行前成長2.07%，也是歷來的新高，高齡者勞參率也持續上升至9.85%，亦較施行前成長0.73%，中高齡者及高齡者勞動力已突破509萬人，也大幅成長26.3萬人。

高雄市長陳其邁感謝中央政策照顧勞工，強調中央、地方攜手合作，同時也稱許高雄翰品酒店任用中高齡者具有眼光，並表示人才為企業經營最重要的資產，祝福中高齡者再創人生第二春、再創巔峰。

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