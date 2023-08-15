越南房市陷危機、鋼材大漲！熱軋每噸漲20美元 最大鋼廠將減產
受到中國大量低價鋼材傾銷影響，以及越南對房地產業的監管轉趨嚴格，越南鋼鐵製造龍頭和發集團，第2季營收年減20%至30兆越南盾，與去年同期相比，獲利衰退64%。除此之外，和發集團有一座高爐將從九月停產三個月，進行定期維護，將使鋼材產量大減。
國際中心賴正琳／綜合報導
《日經亞洲》報導，越南房地產出現危機，上半年的爛尾樓越來越多，且去年底有多位房地產大亨遭到逮捕，引起人心惶惶。越南當局對房地產業的監管轉趨嚴格，讓鋼鐵業陷入困境，同時政府減緩核發建設項目的許可，導致大量基礎設施和公寓的工程延宕。
根據越南建設部最新數據，今年前5個月，越南有超過8.8萬家公司停業，其中大部分從事房地產開發和銷售業務。去年因現金流短缺、原料上漲，房企倒閉家數激增42.4%，2023年前5月也較去年同期暴增47.1%。光今年第一季就有30%至50%的房產仲介公司，關門大吉或被迫變賣車輛，以撐過產業衰退期，房市的衰退也間接導致越南鋼材業出現危機。
亞洲主力鋼廠在每月中旬紛紛開出盤價，14日越南河靜鋼也開盤，8月份的熱軋越南內銷報價比7月每噸調漲20美元，線材則開平盤，該公司表示目前國際鋼需仍未轉強，另外和發鋼廠熱軋也是每噸調漲20美元。