特企／晶碩光學跨足保健食品　開創超平價保健市場！

在這樣的市場背景下，晶碩光學集團旗下通路品牌「晶澈BTP」不斷追求創新，將視線聚焦於隱形眼鏡產業的相關保健需求。憑藉多年來在隱形眼鏡市場的豐富經驗，「晶澈」意識到隱眼族容易有乾澀、疲勞等問題，因此推出了全新的產品「BTP黑醋栗濃縮晶亮飲」，以關心消費者的健康。
「BTP黑醋栗濃縮晶亮飲」是「晶澈BTP」攜手大江生醫共同開發的保健食品，融合了生醫與科技專業技術。產品內含多種珍貴成分，包括使用花青素之王的黑醋栗、黑芝麻與黑棗等原料組成的黑色發酵精華，以及葡萄皮/籽與紅石榴萃取、西印度櫻桃汁等成分。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「BTP黑醋栗濃縮晶亮飲」的推出，旨在滿足隱形眼鏡使用者及3C族群對於日常保養的需求，目前除了在晶澈門市及康是美實體販售外，晶澈官網、晶澈蝦皮商城、MOMO購物、PChome及大樹藥局等電商平台也同步上架販售，提供消費者更方便快捷的購物體驗。此外，晶澈將持續密切關注消費者的反饋和意見，不斷改進產品配方和口味，以確保產品始終符合消費者的期望和需求。
透過「BTP黑醋栗濃縮晶亮飲」的發布，晶澈將為消費者帶來更全面的晶亮保健解決方案，讓隱眼、3C族都能夠擁有更晶彩的視界，從而投入更多活力和熱情於他們的日常生活與工作中。為回饋廣大消費者的支持，晶澈官網和晶澈蝦皮商城推出了限定「晶亮贏」超值組，讓消費者以更實惠的價格體驗產品的優勢。「想要晶亮贏，就要晶亮飲」，在晶澈的帶領下，讓我們共同關注晶亮保健，讓每個人都擁有明亮的未來！