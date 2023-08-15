瓊斯盃／阿聯1.6秒絕殺！賀丹關鍵罰球不進　中華白69:71吞首敗

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次節中華白守區域聯防，但效果不佳，反而被阿聯投進5顆三分球，被打出一波23:6的高潮，遭到反超。隨著林信寬壓哨打進上籃，半場打完中華白35:37落後，賀博得到8分，林信寬攻下7分。
易籃再戰後，賀博和賀丹輪流得分，讓中華白要回領先，球隊加強防守，讓阿聯這一節只有14分進帳，而且其中有13分都由Qais Omar Alshabebi所拿下，以59:53進入末節。
決勝節雙方命中率都有所下滑，阿聯一度追到只差一顆球權，但斑霸強勢地在籃下攻進兩球，幫助球隊拉開到7分差。隨著比賽進入到尾聲，白曜誠一次精彩的高打板上籃，讓白隊進入最後2分鐘時9分領先。
但就在幾乎要鎖定勝利之際，這時候年輕球員在處理球上出現一些瑕疵，阿聯趁機拉出一波7:0的攻勢。關鍵回合阿聯持球，Alshabebi想要單打賀丹，後者眼明手快將球抄掉，完成一次漂亮地防守。
不過之後他被犯規，重要時刻他兩罰都丟，之後在阿聯推進的過程中，賀丹又被吹違反運動精神犯規，Thomas兩罰一中，之後對方還保有球權。最後1.6秒，阿聯在暫停回來後，Alshabebi在掩護後命中壓哨絕殺，比賽就此結束，中華白被絕殺。
這一場賀博得到12分，賀丹攻下11分，林信寬11分，斑霸10分。阿聯方面，Thomas攻下20分，Alshabebi拿到了21分。