捐助臺大邀諾貝爾奬得主來台　光寶科宋恭源談AI：幸福多於負面

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為提升師生國際視野、專業領域深度與廣度，該講座經費所特邀的候選人，其研究領域包含前瞻關鍵技術與富含法理底蘊的領域，包含 : 半導體及數據科學、永續與綠色能源、精準醫療、量子科技、漢學、法學研究等的學者，並須符合具備諾貝爾奬得主或國外具世界知名度的重量級學者等資格。
同時，本講座特別邀請5位於產業界、學術界、法律界具有高度視野與專業影響力擔任委員會成員，包含 : 前TVBS董事長張孝威、富邦人壽董事長林福星董事長、莊正法律事務所主持律師莊正、臺大校長陳文章與臺大理學院院長吳俊傑，希望透過5位委員的支持與協助，使本頂尖研究講座能夠更加長遠地發揮且擴大其正向影響力。
宋恭源表示，臺灣之所以是一個幸福之地，最重要的因素就是「人」，而要培養好的人才，最關鍵就是在「教育」。臺灣大學是臺灣最高學府，不僅是臺大校友的臺大也是臺灣人的臺大。他感恩臺灣這塊富水庶土，自己能貢獻一己之力，希望藉由這個頂尖講座的成立，邀請到國際諾貝爾獎等級的大師來臺，帶進跨地域、跨領域的激盪交流，相信不只能裨益學子，拉高視野格局，更能激發老師在學術上更多的深入交流，培養出更多臺灣優秀的世界級人才。
其實，去年9月底，宋恭源就以個人名義投入超過千萬元經費，公益購書近5萬冊，想將典範人物的理念分享給青年世代。當時「點亮閱讀之光」計畫還邀請雲門舞集創辦人林懷民、公益平台文化基金會董事長嚴長壽、前TVBS董事長張孝威一同共襄盛舉。
面對近來很夯的AI議題，宋恭源表示對AI、雲端運算的大趨勢很期待，他說新的科技文明，現在只是一個起步，它的影響肯定是非常長遠，AI對人類的幸福，應該是多於負面。他也認為，從早期計算機、電腦、手機到現在的AI，新科技革命掌握在台廠手中，再次證明台灣是個美麗科技之島。