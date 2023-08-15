《疫起》王柏傑縫豬皮「眼睛不用看」 為演胸腔科醫生下苦功
《疫起》今（15）日在Netflix正式上線，故事重回20年前的SARS時空，王柏傑在片中詮釋站在第一線的胸腔科醫生，更以此作在台北電影獎獲封影帝，王柏傑坦言最難的還是手術畫面的詮釋，他也為真實呈現下足苦功：「一開始先是拿人工皮縫合、打結，後來進階到把豬皮和內臟放到一個假人型裡練習，甚至還買了一組器材，每天在家練，一邊看電視，手也要練綁線，就是要熟到眼睛不用看著，也可以完成那些動作才行。」
記者羅凌筠/綜合報導
而談及和在片中飾演熱血護理師的曾敬驊合作的心得，林君陽導演也表示曾敬驊不斷在自我質疑中求突破表演極限的詮釋非常難能可貴：「這幾年和曾敬驊的幾次合作，都感受到他愈來愈成熟的表演與明星氣質，泰河這個角色處於天真與世故之間的摩擦，敬驊在無數次的自我質疑中打磨出了這個角色，相當紮實。」
且除了王柏傑和曾敬驊所詮釋的醫護陣線的掙扎與兩難深植人心，此次在片中擔當媒體記者視角的薛仕凌的演出也大受好評，薛仕凌分享：「基本上金有中（角色名）的狀態就是要鬆啦，因為他本身的存在和醫護、家屬間就是非常突兀，所以我當時在處理角色很重要的就是要創造他和其他角色的反差感，金有中就是越鬆越油條越好。」
同時薛仕凌也透露他在片中和對手演員王柏傑，一邊是狗仔記者、一邊是醫護人員，好像互利共生卻又說不上是夥伴的微妙關係很精彩，當中很有戲劇性的拉扯也是一大看點。