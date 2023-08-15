能源政策要專業、不要民粹！侯友宜引《NOWnews》民調7成挺核四
國民黨總統參選人侯友宜日前已經提出能源政策，他主張核一、二、三廠延役，在安全無虞下重啟核四，將核能列為乾淨能源，逐步邁向無煤台灣。侯友宜今（15）出席東方領袖論壇再談能源永續議題，他強調，能源政策一定要用專業規劃，不能用政治思考，更不能被民粹綁架，他並引用《NOWnews今日新聞》網路民調，超過7成民眾支持重啟核四。
記者余祥／台北報導
侯友宜說，很多人問他懂核電嗎？懂燃煤燃油碳排量嗎？他的確不懂，所以才要請教專業，台灣光是店的問題，就有很多不同聲音，他一直相信專業、科學可以告訴大家國家能源政策到底要怎麼走。
侯友宜說，他是事務官出身，更是第一個事務官參選總統，他在新北市政府用的人都是事務官，因為事務官會用專業把事情做好，沒有政治考量，他未來也一定會重用事務官，贏得大家的信任。
回到能源問題，侯友宜批，不應用政治思考、不要被民粹綁架，民進黨的非核家園到現在都做不到，核電也還在用，就是全部都在政治考量，環境永續一定要核電、再生能源一起發展才可能做得到。
侯友宜並引用《NOWnews今日新聞》網路民調，超過7成民眾支持重啟核四，民調準不準他不知道，但可見時代趨勢，國家競爭力必須跟時代潮流結合。