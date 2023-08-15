《奇蹟》宋偉恩拍戲「刀子甩飛」　直接正中徐愷脖子

徐愷、林毓桐、陳柏文、姜典、宋偉恩、亮哲、謝承均今（14）日一同出席BL劇《奇蹟》首映會，這次宋偉恩再度接演反派角色，他透露與徐愷有一齣動作戲太激烈，沒注意到刀子飛出去，事後才發現刀子直接砸在徐愷脖子上，好險落下的地方是刀柄，不然後果不堪設想。
記者羅凌筠、實習記者郭亘芸/台北報導
宋偉恩回想，當時殺青那天拍大場面動作戲，有一幕要拿刀子追殺徐愷，但因為當時自己太入戲，沒有發現插在腰間的刀子已經飛了出去，直接硬生生掉落在躺在地上的徐愷的脖子上。宋偉恩說：「還好後來發現是刀柄砸到（徐愷）喉嚨，當下心臟真的停一拍。」徐愷則開玩笑地回應說：「如果甩下了的是刀鋒的話，那你就達到目的了。」
此外，姜典同樣與宋偉恩對戲時發生意外，他回憶當時為了反擊宋偉恩，結果衝太快停不下來，整個人飛過宋偉恩，頭則直接撞在怪手底盤，所幸沒有大礙，這些意外事件也讓宋偉恩哭笑不得的說：「大家跟我拍戲都會出事。」
《奇蹟》除了打鬥戲外，最大的看點在於男男的親密戲碼，談到尺度的部分，徐愷透露，想得到的都有，畫面絕對會讓大家臉紅心跳；劇情也不僅有小鮮肉的甜蜜愛情，飾演黑道大哥的謝承均也提到，自己在劇中也有與亮哲談一場大叔戀愛。《奇蹟》將於8月22日起每周二晚上7點，在台灣八大劇樂部YouTube、日本 Rakuten TV 、Video Market同步播出。