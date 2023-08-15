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腹痛吃胃藥沒舒緩竟是染「1菌」！疏忽恐癌變 冒8症狀快就醫

腹痛吃胃藥沒舒緩竟是染「1菌」！疏忽恐癌變 冒8症狀快就醫
腹痛吃胃藥沒舒緩竟是染「1菌」！疏忽恐癌變 冒8症狀快就醫

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】年約40歲的邱小姐有上腹悶痛的情況，但因害怕就醫，自行去藥局買胃藥服用，腹痛減緩後，便不以為意，直到上腹痛且開始解黑便，出現頭暈、無力的症狀，就醫經胃鏡檢查後發現，其胃的幽門處有好幾個潰瘍，接受制酸劑治療後，病況穩定，也不再解黑便，後續切片證實為胃幽門螺旋桿菌感染。

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胃幽門螺旋桿菌常見這些徵兆　少數會癌變

中榮嘉義分院肝膽腸胃科陳柏翰醫師說明，根據統計胃幽門螺旋桿菌會引起慢性胃炎，其中15%至20%會發展成胃潰瘍、十二指腸潰瘍；1%至2%發展成胃癌；0.1%發展成胃淋巴癌。

發生幽門螺旋桿菌感染可能會有下列徵兆或症狀：腹部疼痛或有燒灼感、食慾不振、打嗝、脹氣、體重減輕、空腹時腹部更加疼痛、噁心等，若自身有上述症狀，應即時就診，接受醫師評估及診治，切勿任意自行服用成藥。

治療胃幽門螺旋桿菌　2方式合併成功率高達9成

陳柏翰醫師說明，若確定診斷為胃幽門螺旋桿菌感染，其治療方式以口服抗生素治療加上氫離子幫浦阻斷劑14天的治療可達90%以上的成功率。

案例邱小姐在持續接受14天包含抗生素與氫離子幫浦阻斷劑的四合一治療，經碳13吹氣檢測，確定胃幽門螺旋桿菌已經根除。

預防感染幽門桿菌　應養成良好衛生習慣

而預防勝於治療，幽門桿菌會存在糞便及唾液中，故陳柏翰醫師建議，飲食前後要注重手部清潔，共餐使用公筷母匙，也切勿將口咬過的食物餵給孩子，以預防幽門螺旋桿菌的孳生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58891

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