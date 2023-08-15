楊祐寧揪Ella《今夜一起為愛鼓掌》 驚吐「跟太太很久沒開機」
楊祐寧擔任監製身兼男主角的性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》，邀請到楊謹華、Ella（陳嘉樺）、王柏傑主演。預告中楊祐寧一句「我跟我太太很久沒做了」帶出主題，Ella與楊祐寧這對新婚夫妻應該要夜夜笙歌，但事實上卻是夜夜被拒，Ella為了找尋無法啪啪啪的原因找上性諮商所，卻發現性治療師是她高中時期合不來的同學楊謹華。
記者羅凌筠/綜合報導
劇中，奔放型的楊謹華，不只是性治療諮商師，也是診所推出的知名YouTuber，在鏡頭前大方說愛談性，擁有許多床伴的她，最念念不忘的遺憾是戀人未滿的王柏傑，當她開口說愛，他卻人間蒸發。兩個性格迥異的女人，各自在探索性的療程中，讓人好奇是否會找到愛的救贖？
Ella透露剛看到劇本就非常喜歡，她表示因為大家對於性很容易避而不談，或是很害羞去面對，但她認為性愛是非常健康的事情，從身體去認識自己的內在跟心理的狀態是很重要的。劇中挑戰大尺度的楊謹華分享角色跟她本人有80%至90%的差異，自己在性方面是偏保守的，不像劇裡面敢愛敢恨，有生理需求，跟別人看對眼就衝了。
演出楊謹華的親密另一半之一的王柏傑爆自己因為腰傷復發，原本擔心劇情有激烈運動沒辦法接演，是楊祐寧親自打電話邀請才點頭，也笑說滿感謝他的，「因為拍了這部戲之後，維持運動的習慣反而讓舊傷好了。」此外，2位女主角首度挑戰性治療影集，不僅大膽嘗試DIY戲，更有把玩各尺寸「小老公」、「情趣按摩」等令人熱血沸騰的劇情。