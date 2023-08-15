衣服拿去冰是錯的？　12種不開冷氣的消暑秘訣

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NG降溫法：冷藏或冷凍棉被或衣服有的人可能會將棉被或衣物拿去冷藏或冷凍。佛羅里達大學農業和生物工程名譽高級講師溫德爾波特（Wendell Porter）表示，這並非好主意，由於低溫的織品會從人體吸收大量熱量，因此會在短短幾分鐘內變熱，織物甚至可能因為潮濕而發霉，「你絕對不會想要這麼做的。」
１攝取足夠的水分當感到炎熱和臉潮紅時，給自己補水是降溫的第一步，也是最重要的一步。水溫並不是重點，因為喝進人體就會加熱。如果身體感到炎熱，需要涼一下，沒有足夠的水分就無法做到這一點，因為身體是通過排汗來冷卻體溫。
２沖冷水澡＋薄荷肥皂洗冷水澡或泡澡有助於降低核心溫度，幫助身體降溫。如果想要增加清涼感，可以嘗試使用薄荷肥皂，薄荷油中的薄荷醇會刺激大腦受體，讓身體感到涼感。
３在脖子或手腕上使用冷感毛巾將冷毛巾或冰袋放在手腕上或掛在脖子上，能夠冷卻身體。這些脈搏點是血管靠近皮膚的區域，因此可讓人體更快速降溫。
４使用箱型風扇將箱型風扇朝向房間的窗外，將熱空氣吹出去，以冷空氣取代室內空氣。清晨與夜晚時打開房子兩側的窗戶，有助於促進通風，再加上開電風扇，可以讓降溫速度更快。不過，記得在日出時關閉窗戶，且在日落後再打開窗戶。只要待在電風扇附近，就能夠降低體溫。
５關上窗簾或百葉窗若窗戶面朝太陽的方向（東邊與西邊），建議拉上窗簾或百葉窗，以防止陽光直接進入房屋，並使內部升溫。另外還可以安裝遮光窗簾來隔離房間並減少白天升溫。
６睡在透氣的床單上棉花是最透氣的織品之一，因此睡在純棉床單上可以幫助人在夜間保持涼爽。棉紗的紗支數越低，透氣性就越好。這是因為每平方英寸的紗支數越高，編織的數量就越多。
７在地下室就寢如果溫度太熱而無法入睡，可嘗試睡在臥室以外的地方睡眠。熱空氣上升、冷空氣下降，因此可睡在家中較低的樓層較低或地下室，即可在夜間體驗涼爽的溫度。
８關上沒人使用房間的門如果家中房間沒有通風口或沒人使用，可關上該區域的門，以將冷空氣控制在房屋內人會活動的區域。
９在廚房和浴室使用排氣扇打開廚房排氣扇的開關，可抽出烹飪後上升的熱空氣，或洗澡時打開浴室排氣扇，也可排出淋浴後的溫熱蒸汽。
１０安裝節能燈泡白熾燈泡產生的溫度高於LED燈泡。專家推薦關注何時有促銷活動，以便逐漸更換家裡的燈泡。
１１早上做飯或在室外烹調烤箱的熱量會蔓延到整個房子。專家建議將熱量集中在一個區域，例如使用慢燉鍋，或者在戶外的烤架上烹飪，以將熱量保持在室外。
１２享受冰涼美食炎炎夏日大啖冰棒或冰淇淋，沁涼心脾。但專家表示，如果身體已經過熱或有過熱的危險，此時就不要攝取太多糖，「糖會加速新陳代謝，你會感覺體內很熱。涼爽降溫可能很好，但額外的糖就不好了。」適量攝取即可。
原文出處：In extreme heat, here are 14 ways to keep your body and home cool without AC
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58813
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