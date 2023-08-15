獨家專訪／瓊斯盃LuxyGirls火辣應援　團長Ivanka讚台灣他最帥

瓊斯盃／賀丹2次關鍵罰球都投丟　賀博為其辯護：輸球大家一起輸

▲中華白球員賀丹最後時刻投丟關鍵罰球、還發生要命失誤。（圖／籃協提供）
▲中華白球員賀丹最後時刻投丟關鍵罰球、還發生要命失誤。（圖／籃協提供）

記者黃建霖/臺北報導

瓊斯盃中華白隊今（15）日和阿拉伯聯合大公國（下簡稱阿聯）交手，台灣小將們這一場比賽和對手激戰到末節，本有機會拿下勝利，但最後1.6秒被Qais Omar Alshabebi投進絕殺，終場以69:71落敗。而最後時刻投丟關鍵罰球、還發生要命失誤的賀丹，賽後也坦言心情不好受，而弟弟賀博則是站出來為他講話。

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這場比賽中華白一度幾乎鎖定了勝利，在最後2分鐘還領先9分，但這時候年輕球員在處理球上出現一些瑕疵，阿聯趁機拉出一波7:0的攻勢。賀丹關鍵時刻兩罰都丟，之後Terry Thomas推進時、賀丹做出違反運動精神犯規，前者兩罰一中，還保有球權。最後1.6秒，阿聯在暫停回來後，Alshabebi在掩護後命中壓哨絕殺，比賽就此結束，中華白被絕殺。

賽後全隊士氣難免有些低迷，總教練許皓程給白隊精神鼓勵，直言賽前設定的失誤和助攻目標都有達成，雖然結果不如人意，但比賽就是有輸有贏，這次盃賽開打前就是期待年輕球員能夠一場比一場進步，達到設定的計畫，輸球也是進步的必經之路。而自己未來在關鍵比賽的換人時間和戰術設計，都有很大的改建的空間。

對於最後時刻球隊的表現，許皓程表示，「年輕球員的通病就是想要一拳打死對手，阿聯球員的經驗很好，我們應該要慢下來，但節奏沒有控制好，讓對手在很短時間得到大量分數。」

賀丹這場比賽其實發揮出色，關鍵時刻也有一次精彩的斷球，但最後時刻的罰球和犯規，讓比賽沒能收下一個好的結尾。賽後他坦言面對這樣的情況很艱難，「我從小在這個情況中，都是能站出來幫助球隊贏球的角色，這兩球（罰球）感覺都很直，但就是沒進，之後會回到體育館好好練球加強。或許當時那球能投進比賽結過就不一樣。」

而賀：則是幫哥哥說話，「報章雜誌肯定會寫『賀丹軟手讓球隊輸掉比賽』，但我知道我哥是很有競爭心態的人，他一定對自己的要求比外界的標準還要嚴格。我認為我們本有機會贏下比賽，最後為何變成這樣的局面，是球隊要共同去檢討的。贏球是大家一起贏，輸球是大家一起輸。」

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