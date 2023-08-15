圍棋／被女棋士指控性騷擾　「紅面棋王」周俊勳閃辭亞運總教練

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對此周俊勳在回應時強調，「只是一種鼓勵選手的方式，並非性騷擾。」同時他對於蘇聖芳感到不舒服表達歉意，但否認後續有參與任何集體欺壓行為，呼籲對方提供更多證據。
不過晚間，周俊勳決定向中華民國圍棋協會請辭亞運圍棋總教練一職，強調亞運的主角應該是選手。而關於蘇聖芳的指控以及外界的批評也虛心接受。
「大家說的沒錯，拍肩拍背的行為，我再怎麼自認為是鼓勵或加油，只要對方主觀感受到不舒服，這件事情上我就是絕對的錯，再次鄭重向蘇聖芳女士致上最誠摯的歉意。」周俊勳說，未來無論在任何場合、環境，都不會與工作上的夥伴有任何非必要肢體接觸，也懇請外界用放大鏡檢視自己的行為。
周俊勳請辭亞運圍棋總教練聲明：
關於蘇聖芳女士今日指控之霸凌、性騷事件所造成的棋界風波，穩定情緒後，我決定向中華民國圍棋協會請辭亞運圍棋總教練一職。
原因無他，我認為亞運的主角永遠應該是選手，比賽在即，希望能還給所有代表選手們一個更乾淨的訓練環境與空間。
關於蘇聖芳女士對個人的指控，大家的留言，無論是支持還是批評，我都一一收到並虛心接受，大家說的沒錯，拍肩拍背的行為，我再怎麼自認為是鼓勵或加油，只要對方主觀感受到不舒服，這件事情上我就是絕對的錯，再次鄭重向蘇聖芳女士致上最誠摯的歉意。
並承諾，未來無論在任何場合、環境，都不會與工作上的夥伴有任何非必要肢體接觸，懇請未來工作上的夥伴與業界以最高的標準，檢視周俊勳所有的互動行為。
俊勳仍會全力配合國訓中心的調查，協助釐清每一項指控，該負責的我一定負責到底。
過去好多年，雖然仍感念許多貴人相挺，但一路走來也早已在圍棋界傷痕累累，最後請大家務必不要打擾我的家人與親友。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110