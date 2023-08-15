瓊斯盃／中華白遭絕殺 許皓程仍肯定球員表現、點出節奏沒控制好
瓊斯盃中華白隊今（15）日在和對戰阿拉伯聯合大公國的比賽中，本有機會贏球，但最後1.6秒被Qais Omar Alshabebi投進絕殺，終場以69:71落敗。總教練許皓程賽後鼓勵球員，直言有達到賽前設定的目標；後續也表示年輕球員經驗不夠，那時候應該要控制節奏，慢下來打會比較好。
記者黃建霖/臺北報導
雖然輸球，不過許皓程給予白隊精神鼓勵，直言此役賽前設定的數據都有達到目標，失誤和助攻都有到自己想要的要求，「比賽就是有輸有贏，結果不是我們想要的，但這次盃賽就是期待年輕球員能一場比一場進步，做到賽前設定的計畫，這也是進步的必經之路。」
許皓程認為，在當時那種情況，最重要的就是不要發生失誤，也認為想要一拳打死對手是年輕球員的通病，也稱讚阿聯球員經驗很好，當時應該要慢下來，可惜節奏沒有控制好，讓對手在很短時間得到大量分數。
「我對球員在球場上的失誤有很大的寬容，因為他們的經驗本來就比較不足，我並不會去怪他們，而是會去跟他們說怎樣處理會更好。」許皓程認為有時候講太多對球員來說也是一種壓力，自己認為用討論的方式來說會比較好。
另外許皓程也檢討自己，「以我自己來說，在這場關鍵比賽中，換人的時間和戰術設計，都有很大的改建的空間。