治療脊椎側彎　物理治療師示範4個動作達到「3D穩定」

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男女孩發生脊椎側彎時間點不同脊椎側彎是骨骼成長發育伴隨的疾病，身高的快速增長，有可能造成側彎角度急劇的惡化。一般來說在女生初經的前2年會開始進入快速生長期，到初經來的前半年是生長高峰，而男生則可以透過詢問是否長喉結變聲來判斷。此時惡化的風險最高，就需要及早透過運動來介入，如果本身側彎角度就大於20度，則需搭配背架治療輔助。
即使是成年人骨骼發育已經完成，相對來說角度不會有太大的變化，但即使如此仍然可以透過矯正運動搭配徒手治療，改善因為脊椎側彎造成兩邊肌肉張力的不對稱，減少出現疼痛的機率，甚至在角度無法大幅度改善的情況下，讓身體外觀趨於對稱，不至於因為外觀而影響患者的社交生活甚至是心理狀態。
大多數脊椎側彎是不明原因產生，也有的與遺傳相關，少數則伴隨神經肌肉疾病一起發生。隨著年齡增長，脊椎側彎可能越變越嚴重，因此如果家長懷疑脊椎側彎，應及早就醫檢查安排治療。
就醫時醫師可以協助排除其他伴隨的神經肌肉疾病、透過完整的影像檢查確認脊椎三維曲度，並透過影像判斷成長潛力來安排適合的治療方式，包含除了接受治療性運動外，是否需要使用背架、需要開刀的風險高不高，多久追蹤等等。雖然研究顯示多數輕微側彎應該與背痛無關，但角度非常嚴重的脊椎側彎還是有可能有關。而縱使不影響疼痛，側彎也還是有可能因為影響外觀而造成青少年發展上的問題，因此應積極治療。
不同於背架被動控制 物理治療主動運動6大理念脊椎側彎的運動治療有很多面向，有些人是想要改善側彎的角度，有些人是想要改善頻繁出現的腰痠背痛，有些人則是單純的想要改善外觀，不論是哪一種原因，都需要從運動開始，其中Physiotherapeutic Scoliosis-Specific Exercise (PSSE) 脊柱側彎特定性物理治療運動，能有效治療側彎與預防惡化，且隨著時代的演進也有越來越多的文獻支持PSSE的療效，不同於背架的被動控制，PSSE強調患者主動的運動，透過自身肌肉控制讓身體回到正中，並提升自我本體感覺達到3D狀態下的穩定。
現今有許多針對側彎的矯正訓練例如：義大利SEAS、德國Schroth Method、波蘭DoboMed，英國Side Shift、法國的Lyon以及巴塞隆納BSPTS，每個學派有不同的特色跟著重的部位，但治療理念可以歸納出以下幾項
- 脊椎的正中位以及核心穩定
- 3D呼吸擴張
- 個案的主動參與及衛教
- 提升自我對側彎的感知
- 筋膜組織放鬆
- 功能性動作的訓練
該做什麼運動？脊椎側彎在臨床上有很多種的表現方式，包含胸椎向左還是向右、是單一的Ｃ型曲線還是Ｓ型曲線、椎體是否有旋轉等因素，執行運動時都會有所差異，因此若是要執行特定矯正運動，建議要找專業的物理治療師評估過後，再來執行會比較安全。
以下介紹幾種讓脊椎回到正中位並維持核心的運動，簡易的說，運動的概念是要讓身體維持在正中位，並且做出上下延伸拉長，就像彎曲的繩子從兩端往相反方向拉緊，繩子自然就會變直。
動作一步驟一：下腹部收緊，控制地使骨盆往下轉動，此時一節節延展脊柱讓背部下凹，頸部維持放鬆。
步驟二：下腹部收緊，將頭部往肚子方向彎，盡量使下巴貼到身體，感受頸部肌肉緩緩拉伸，同時帶動脊椎一節節拱起來。
重複上述步驟，以平緩的步驟規律交替約5-10次。
動作二起始動作坐在地上雙腳微開，感覺坐骨與頭頂成一直線，想像肚子放了一顆球，將身體慢慢的往前彎，感覺後方的脊椎一節一節的打開，若是後腿的柔軟度不足，可以將膝蓋微微彎曲。
動作三面向牆壁雙腳張開，注意膝蓋與腳尖為同一個方向，避免膝蓋過度內轉，雙手舉高放在牆壁上感受頭頂往正上方延伸出去，可在頭上放置毛巾卷給予本體感覺，想像把毛巾往上頂，同時骨盆往椅子的方向延伸。
動作四坐在瑜珈球上，若是胸凸往右者，將右手彎曲摸到同側肩膀，若是有骨盆往左側偏移，可用手固定讓骨盆兩邊對稱，感受右手手肘往外側延伸，但維持身體中心不變，同時感受頭頂往正上方延伸出去。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58798
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