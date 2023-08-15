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BLACKPINK Lisa被拍到約會首富兒！YG娛樂未鬆口　僅官宣過他們

▲BLACKPINK Lisa（左圖右）被拍到和首富兒子Frederic Arnault（左圖左）一起出現在候機室。（圖／翻攝Frederic Arnault IG、微博）
▲BLACKPINK Lisa（左圖右）被拍到和首富兒子Frederic Arnault（左圖左）一起出現在候機室。（圖／翻攝Frederic Arnault IG、微博）

記者羅凌筠/綜合報導

韓國女團BLACKPINK Lisa被拍到和首富兒子弗雷德里克阿爾諾（Frederic Arnault）約會，有望晉升精品LVMH集團的王妃，經紀公司YG娛樂至今沒有表態，觀察YG娛樂對旗下藝人緋聞的處理方式，不是否認就是以「無法確認」模糊帶過，很少像BIGBANG太陽的老婆閔孝琳、BLACKPINK Jisoo男友安普賢這樣，獲得官方認證交往。

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▲太陽的老婆閔孝琳（右）即將生產。（圖／太陽、閔孝琳IG）
▲太陽（左）和老婆閔孝琳（右）的愛情獲經紀公司祝福。（圖／太陽、閔孝琳IG）
YG娛樂作風強硬，對藝人不實的烏龍戀情，很快就會出面否認，像BLACKPINK Jisoo與足球選手孫興慜的戀愛傳聞，YG娛樂直球回應「沒有事實根據」，請外界不要再猜測，另外，BIGBANG隊長G-Dragon（GD）和新世界集團的外孫女文瑞潤的緋聞，YG娛樂也是嚴正否認：「並非事實。」

▲BLACKPINK成員Jisoo（左）與安普賢爆出戀情後，男方卻被爆料在片場耍大牌，對此，該名工作人員親自還原當時事發經過，並大讚安普賢是一名非常善良的演員。（圖／翻攝Jisoo、安普賢IG）
▲BLACKPINK成員Jisoo（左）認愛安普賢。（圖／翻攝Jisoo、安普賢IG）
不過如果不願正面承認，但也無法明確否認的戀情，YG娛樂通常以模稜兩可的「藝人私生活無法確認」帶過，最經典的案例就是BLACKPINK Jennie與防彈少年團V，雖然這對緋聞情侶有不少親密身影被捕捉到，但YG娛樂僅回：「無法確認。」AKMU成員李燦赫與女團fromis_9成員李賽綸的戀情，也是以藝人私生活難以確認為由，沒有正面回應。

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