BLACKPINK Lisa被拍到約會首富兒！YG娛樂未鬆口 僅官宣過他們
韓國女團BLACKPINK Lisa被拍到和首富兒子弗雷德里克阿爾諾（Frederic Arnault）約會，有望晉升精品LVMH集團的王妃，經紀公司YG娛樂至今沒有表態，觀察YG娛樂對旗下藝人緋聞的處理方式，不是否認就是以「無法確認」模糊帶過，很少像BIGBANG太陽的老婆閔孝琳、BLACKPINK Jisoo男友安普賢這樣，獲得官方認證交往。
記者羅凌筠/綜合報導
YG娛樂作風強硬，對藝人不實的烏龍戀情，很快就會出面否認，像BLACKPINK Jisoo與足球選手孫興慜的戀愛傳聞，YG娛樂直球回應「沒有事實根據」，請外界不要再猜測，另外，BIGBANG隊長G-Dragon（GD）和新世界集團的外孫女文瑞潤的緋聞，YG娛樂也是嚴正否認：「並非事實。」
不過如果不願正面承認，但也無法明確否認的戀情，YG娛樂通常以模稜兩可的「藝人私生活無法確認」帶過，最經典的案例就是BLACKPINK Jennie與防彈少年團V，雖然這對緋聞情侶有不少親密身影被捕捉到，但YG娛樂僅回：「無法確認。」AKMU成員李燦赫與女團fromis_9成員李賽綸的戀情，也是以藝人私生活難以確認為由，沒有正面回應。