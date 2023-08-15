《未來少女》黑曜精靈逆襲進擊！合作艾薇炸翻舞台 徐若瑄都讚翻
全新女團選秀節目《未來少女》開播至今每集都引發熱烈討論，最新播出的第3集「藝人導師合作賽」中，「黑曜精靈」竟在連續兩集成績墊底後，出現戲劇性大逆轉，與《聲林之王2》冠軍艾薇合作演出〈甘蔗掰掰〉，舞台氣勢炸開，勇奪該賽制上半場3組中的最高分，令人刮目相看的成績，少女製作人徐若瑄在表演後起身拍手，「我相信艾薇老師帶給妳們很大的自信，妳們的潛力已完全爆發出來！」「黑曜精靈」精彩逆襲大進擊，令全場感動，是該集收視的最高亮點。
記者賴禹妡/綜合報導
「黑曜精靈」播出兩集成績一直墊後，團員們受挫失落沒自信，合作導師艾薇用心一對一教唱，不間斷的喊話鼓勵，「我就是要來跟妳們一起贏的，有信心一點，我們就是來贏的！」艾薇在比賽前，告訴女孩們，「一次的舞台不代表什麼，我比賽從9歲比到22歲，過程中我輸過很多場比賽，真的不要因為輸了就一直難過。」期間艾薇有時間就與女孩練唱跳，連端午節都來一起練舞，為配合「黑曜精靈」力安、名慧、張瑄、Emma的身高，演出時艾薇穿上12公分的高跟鞋上台。
「黑曜精靈」一個月進步神速，徐若瑄講評時說，「表演非常有靈魂，兼具可愛、時尚、魅力、個性，是很好看的表演。」尤其並沒有因為艾薇很會唱而淪為配角，5人融合得非常好；當天錄影的邱鋒澤說，〈甘蔗掰掰〉不是非常好發揮的歌，難度特別高，「但大家的爆發力十足，其實很驚豔。」陳零九說，艾薇出來的時候，他已起雞皮疙瘩，她的氣勢加了很多分，她這麼穩，那個氣一爆發出來，信心爆棚。郭書瑤看完「黑曜精靈」表演後，不敢相信之前她們前面兩次的表現成績竟然是最後。
「黑曜精靈」與艾薇的精彩演出播出後，網友佳評不斷，紛紛留言鼓勵，「氣勢、能量都有表現出來，這個表演很好看，對你們刮目相看」、「越看越上癮的舞台」、「力安唱歌真的好厲害」；「黑曜精靈」上周日也參加ATT FUN式音樂節，公開演出吸引大批粉絲到場，女孩們也與現場粉絲遊戲互動。「黑曜精靈」接下威剛科技百萬代言，威剛科技廣告行銷預算千萬，有粉絲在台北建國高架橋上行車時，突然發現有科技公司為「黑曜精靈」加油的巨型看板廣告，非常興奮，女孩們也開心不已，希望之後車子經過建國南北高架橋時，也能看到加油廣告看板。
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