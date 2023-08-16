天氣預報／出門帶傘！今天雨彈「越晚越劇烈」 中南部防4天大雨
今（16）日開始低壓帶影響，水氣增多，全台降雨機率都有所增加，中央氣象局提醒，整個西半度地區到週六（8月19日）都要特別留意局部大雨發生，山區更做做好防災準備，雨勢越晚會越劇烈，並在今日晚上至明（17）日一整天最為劇烈，週末前外出務必攜帶雨具，以備不時之需。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司說明，今日低壓帶由北往南再度來到台灣上空，西南風水氣增多，預估從週三起一直到週五在迎風面的西半部地區容易出現陣雨或雷雨的情況，並且有局部較大雨勢發生的機會，東半部地區雖然雨勢較緩，但也會有短暫陣雨或雷雨；由於是受到低壓帶環流的影響，因此降雨的時間不一定會集中在午後或清晨，而是全天斷斷續續都有機會下雨，整體天氣都不穩定，
氣象局則提醒，週四、週五中南部地區雨勢較為明顯、持續，易有短延時強降雨，並有大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，週六上半天西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；南部地區及午後各地山區有局部大雨；但因為雲量偏多且下雨，各地高溫稍下降，大約為攝氏31至33度。
天氣風險公司提及，週末太平洋高壓增強、低壓帶遠離、大環境風向改變，中南部不會再持續出現迎風面的降雨現象，天氣型態將轉為以午後局部熱對流雷雨為主的夏季型天氣，週六(19日)的午後雷雨還可能較多，下週日（8月20日）午後雷雨將會進一步減少。
目前預估這類夏季型天氣可望持續到下週，短時間內也不會有颱風影響台灣，不過在天氣回穩之後，各地高溫的情況也會再度趨於明顯，天氣風險公司提醒，畢竟現在還是夏天季節，高溫仍是很容易發生的狀況，外出時要多加注意。