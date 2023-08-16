「中植系」是什麼？中國最神秘資本大鱷　60歲掌門人2年前才猝逝

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起初，中植企業集團只是一家從事造紙材料的實業公司，創辦人是出生於1961年的解直錕。他在1995年以家族輩分的「植」字創立了一生的心血中植集團，原名「解植坤」的他還有一個在中國「國家錢袋子」之稱的中央匯金擔任總經理的哥哥解植春，當時兩人一個在體制內一個在體制外，被譽為中國的「資本雙雄」，儘管解直錕不斷強調他所掌控的中植系與哥哥解植春曾任職的「光大系」、「匯金系」沒有關連，但在當時仍有不少人將解氏兄弟兩人在中國金融圈中的成就與作為拿來比較與聯想。
解直錕的出身來歷向來神祕，鮮少在公眾場合發表言論，尤其在他創下兆元金融帝國後迅速神隱匿蹤下更坐實他神秘資本大鱷的名諱。不過根據中國財經媒體消息，解直錕最開始只是印刷公司的工人，當上廠長後經營狀況開始好轉，並將事業拓展至成衣廠、木材廠、水泥廠並購入國有不良資產等等，也曾有消息指出他靠盜採林木賺取第一桶金，藉此闖蕩進入金融圈，但多半報導僅稱他早年經營的是「造紙原料」或「木材」起家。
中植系長期在資本市場呼風喚雨，很大一部分是因為從造紙公司闖蕩進入金融圈的解直錕利用財富管理平台建構了數量可觀的資金池，並從中締造出錯綜復雜的中植派系。其關鍵轉折年份是在2002年，中植集團聯合哈爾濱市國資委、黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司和哈爾濱宏達建設發展有限公司等五家企業，共同出資重組中融信託（前身為哈爾濱信託投資公司，成立於1987年），
儘管他本人十分低調，但身上總有著「知名歌手毛阿敏丈夫」、「胡潤富豪榜富豪」、「中央匯金公司總經理之弟」、「資本大鱷」種種標籤，而他確實也以分散股權的方式層層掌控著10餘家上市公司，包含宇順電子、美吉姆、中南重工、上海電氣、佳都科技等資本運作。該集團常年隱身幕後，在資本市場堅決不做大股東，有著「萬年二股東」的稱呼，其手段便是通過培植大量的融資租賃公司，並通過上市公司的併購，實現溢價變現或入駐上市公司，如此一來中植集團也逐漸演變成中國最大的民營「影子銀行」之一，管理資產規模估計人民幣上兆元。
中國財經媒體《時代周報》記者就曾發現許多企業背後的實際控制人表面看起來與中植系或與解直錕毫無關聯，但實際上多為這一派系的老兵舊將，例如曾任中融信託董事長劉洋是解直錕的外甥，監事長高興山也曾當過中植集團董事，另外「中植系」與「光大系」屢次出現在某些投資場合—例如雙雙宣布拓展新能源汽車事業、一併出現在大地傳媒前十大股東名單中，不免也讓外界聯想到解直錕的哥哥解植春在進入中投公司和中央匯金前，曾任光大集團執行董事、副總經理，兩個派系人馬私下多有交涉也被當時默認是解氏兄弟的資本局遊戲。
不僅如此，中植系也被認為與中國恆大集團有著友好關係。在2016年，恆大收購中國房地產開發商萬科集團的資金當中，有人民幣91.1億元正是來自「中植系」中融信託成立的信託計劃。雖然當時中融信託有出聲澄清，表示相關資金對於中國恆大有特定用途，未參與萬科股權投資，但市場仍推測，中植系就是中國恆大金主朋友圈之一；商場得意同時，解直錕也曾獲黑龍江十大傑出青年、黑龍江勞動典範、全國優秀鄉鎮企業董事長、中國當代慈企業家等官方賦予的頭銜，他甚至也擔任過黑龍江當地的人大代表，不過在2006年4月因「未經批准兩次不出席黑龍江省人民代表大會」為由終止其代表資格。
2019年前後，中植系風險逐步暴露，解直錕再度「重出江湖」引領集團化解風險，然而北京當局接連打擊金融巨鱷、嚴管資金外逃的態勢下，解直錕的「中植系」也和肖建華的「明天系」一併被視為標靶之一，其往來密切的合作「朋友圈」也一一暴雷，如華夏幸福、融創、恒大集團、陽光城、藍光集團等數十家企業。
屋漏偏逢連夜雨，在2021年12月18日晚間，中植企業集團忽然發出訃告表示，「中植系」實控人解直錕於同日上午9時40分在北京猝然離世，享壽60歲。當時正巧有許多中國財金界人士接連莫名死亡，同年9月恆大集團才更是剛剛爆出深陷債務危機的消息，這個敏感的時機下，外界不斷瘋傳解直錕「被賜死」的說法，雖然陸續有相關人士透露60歲的解直錕「近年來身體狀況不好」或稱他是在家中伸展瑜伽過程中身體不適送醫不治或突然的心臟病發，但在眾說紛紜之下中植系創辦人的死亡也令整個集團陷入更晦澀的局面，而面對這個突如其來的重大變故，臨危受命主持中植集團全面工作的則是中融信託董事長劉洋，而後又交棒給如今的中植企業集團總裁顏茂昆。
雖然近年中國官方推出的「三道紅線」等監管重擊打在房企產業後，許多房產業者無法從銀行直接貸款，「中植系」旗下的中融信托等公司順勢成為許多房地產企業背後真正的融資金主，其涉房規模甚至在2020年一度飆升至人民幣1291.50億元，直到2022年6月底為止，中融信託的存續房地產業務規模仍有793億元。但在爛尾樓擱置、房地產業慘澹、地產商違約事件一連串累積下來，大量地產投資讓中融信託吃盡房地產暴雷苦頭，中植系財務營運狀況似屢屢出包，不僅中融信託最近傳出停止兌付，從今年6月以來，旗下的4大財富管理公司恆天財富、新湖財富、大唐財富、高晟財富更是接連傳出理財產品逾期未兌付的窘況，不少分析認為這是中植一派陷入與2008年全球金融海嘯期間「雷曼兄弟」經歷類似危機的種種跡象，而這麼龐大的暴雷危機也引起了中國監管部門的重視，多家外媒已報導北京當局迅速地啟動專項風險化解小組，就怕危機擴散開來。