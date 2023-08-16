名家論壇》黃至堯／「半導體女王」蘇姿丰的學霸養成術

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重視邏輯思考 猶太人代代相傳的育兒寶典
「塔木德」，在希伯來文裡即意為著「學習」，《塔木德》集結了千年來猶太人的智慧傳承，由2000多位頂尖猶太學者集體編撰而成，為日常生活中的重要指引，猶太人皆人手一冊，且從小就開始學習經典，當中記載的教育理念，更是值得學習。首先，猶太人認為知識是無盡的財富，閱讀是學習的根本，猶太人熱愛閱讀，自古又有「書本的民族」稱號，他們相信「生命有盡頭，求知無止境」，當孩子還小的時候，猶太父母每天都會唸故事給孩子聽，也會培養孩子閱讀書本的習慣，猶太人深信閱讀有助於訓練思考能力，啟發孩子的好奇心、想像力，並進一步培養邏輯思考的能力。第二，《塔木德》教育一個重要的核心在於「邏輯思考」，透過有意識的自主思考，鼓勵孩子獨立思考、主動提問。猶太人認為，思考其實是由懷疑和疑問所組成的，當好奇心帶來疑問，同時也是帶來了思考，這也是自主思考很重要的一環。在猶太教育現場中，學生們舉手發問是一個極為普遍的情形，透過提問，才能活用知識，並將知識活用於生活中，猶太人相信，提問正是學習的本質，他們鼓勵孩童獨立思考，勇於表達自己的想法，並有勇氣挑戰權威。第三，猶太教育強調「因材施教」，猶太人相信每個孩子都與眾不同的，用同一套標準去檢視每個孩子是不切實際的，他們願意給予孩子盡情嘗試和犯錯的機會，遭遇挫折、失敗時，也是一個教育他們樂觀面對失敗的好時機。在猶太教育裡，讓小孩決定自己的路，並學習承擔責任、為自己的選擇負責，父母不會多加干涉，放手讓孩子勇敢嘗試。第四，因為從小學習《塔木德》經典，猶太人小孩經常會聚在一起閱讀，也因此形成了互相討論的學習風氣。比起一人單打獨鬥，猶太人更重視團體共讀，他們相信不論是同儕間的互動或師生間的學習，都比一人苦讀來的更有效率，而學習正是透過不斷地交流、討論、反覆辯證下，真理越辯越明，越能培養孩子獨立思考的能力，並從中體會學習的樂趣。
別讓學習淪為考試工具 翻轉教育強調「邏輯思考力」
然而，上述這些猶太式教育的精髓，經常是台式教育所缺乏的特質。台式教育傳統的教學現場，鮮少看到學生踴躍舉手、向老師提問的情景，多數時候是老師在講台上拼命講課，台下學生默默抄筆記。有些求好心切的父母，放學後再將孩子送到補習班繼續上課，繼續把更多考試會用到的知識塞進孩子的腦袋裡。以升學為導向的教育模式，重視成績、分數、等第，且將「標準答案」視為唯一標準，培養出來的小孩，可能很會應付各種大小考試，但到了實際生活，卻可能無法靈活思辨，缺乏獨立思考的能力。台式傳統的填鴨式教育，學習淪為考試工具，在追求標準答案的同時，也陷縮了孩子自主思考的空間，當一切都被分數、等第的觀念綁架後，無形中可能就抹煞了孩子獨立思考能力、創造力和自主學習的能力。此外，傳統教育重視倫理，講求尊師重道，學生很難提出與師長不一樣的觀點，老師上對下的授課方式，少有開放性的討論，讓學生能闡述主張、互相辯論的情形更是少之又少，有時候學生並不是沒有想到，而是沒有勇氣也沒有習慣去主動發問，而這便是台式教育與塔木德教育、歐美教育最大的差異。
台式教育的問題各界並不是沒有注意到，近十年來備受討論的翻轉教育，就是期待能「翻轉」傳統的教學方式，取代傳統老師單方面授課的教學，讓學生能事先透過影片或其他學習資源自主學習，在課堂上，能有更多時間進行討論和互動，促進學生參與、合作和主動學習，並加深對知識的理解與活用能力。為什麼邏輯思考很重要？猶太人的《塔木德》教育理念就告訴了我們，邏輯思考是人生重要的能力，由於猶太人長年面臨生存的不確定性，身處時時不斷變動的世界局勢，造就了他們獨立思考、進而採取決策與行動的能力，確保他們能在第一時間靈活地做出選擇。而翻轉教育所重視的邏輯思考、獨立思考能力，正是現在身處AI世代，避免被淘汰的武器之一，環境的不確定性正是孩子未來所要面對的考驗，新的科技推陳出新，每天都能接觸到大量的資訊，每天都要面對無數個判斷和決策，若缺乏邏輯思考、獨立思考的能力，小至生活容易被他人左右，甚至是被假訊息所影響，大至面臨職涯或生命的重大抉擇，更是難以做出最合適、最有效率的決定。
培養邏輯思考，最好就是從小開始，養成了邏輯思考的習慣，便能在生活中不斷地練習與應用。尤其在資訊爆炸的時代，小孩每天接收來自各方的雜訊，父母很難有效的為其篩選良好的消息來源，但透過孩子自身的邏輯思考能力，能清楚辨認什麼是真、什麼是假，什麼是對自己有用的資訊，這便是奠基未來發展學習的重要基礎。三年前，我陪女兒一同參加了邏輯思考夏令營，這段經歷讓我深刻體認到從小學習獨立思考的重要性。多年來我在影響力教育基金會中，策劃多項公益教育項目，就在今年暑假，我與理念相同的合作夥伴，共同舉辦一系列青少年邏輯思考課程，與學生們一起進行教育議題的思考訓練。這與《塔木德》教育理念相同，邏輯思考工作坊強調提問、獨立思考、團體共讀的學習方式，鼓勵孩子不停動腦、不停的發表意見，並與同學間互相交流想法，並從懷疑中產生問題。透過有系統的邏輯思考、提問、交流，進而發掘背後所蘊含的真正知識，活用提問、邏輯思考的能力，養成孩子自主學習的基本功。傳統教育的改革並非一蹴可幾，但孩子的教育卻無法等待，邏輯思考工作坊創造一個讓小孩多元學習、培養獨立思考的學習環境，期待在這裡翻轉教育，培養孩子邏輯思考的能力，這便是父母送給孩子最好的一份禮物。
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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