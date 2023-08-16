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雲林縱火案！男不爽父親女友討債、釀3死1傷　檢方複訊後聲押獲准

▲杜姓男子疑與父親劉姓同居人發生口角，竟涉嫌在家縱火，造成杜父、劉女21歲吳姓女兒、4歲胞弟死亡。杜男落網後坦承犯案，被警方依殺人等罪嫌送辦，檢方複訊後聲押獲准。（圖／翻攝畫面）
▲杜姓男子疑與父親劉姓同居人發生口角，竟涉嫌在家縱火，造成杜父、劉女21歲吳姓女兒、4歲胞弟死亡。杜男落網後坦承犯案，被警方依殺人等罪嫌送辦，檢方複訊後聲押獲准。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

15日凌晨，雲林發生一起縱火案，一名33歲的杜姓男子，疑與父親劉姓同居人發生口角，竟涉嫌在家縱火，造成56歲的杜父、劉女21歲吳姓女兒、同父異母4歲胞弟死亡，而45歲的劉女也因嗆傷送醫。杜男落網後坦承犯案，被警方依殺人等罪嫌送辦，檢方複訊後向法院聲押獲准。

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據了解，杜男平時與杜父、其同居人劉女，以及劉女女兒吳女、同父異母4歲胞弟共5人同住。15日凌晨，杜男疑似與劉女因金錢、債務等發生口角，之後杜男因心生不滿，竟縱火導致3死1傷的慘劇，當時睡在1樓的杜父、吳女及男童，被救出已無生命跡象，吳女與男童送醫死亡，杜父經搶救也宣告不治。

杜男犯案後逃逸，經警方追查後逮捕到案，落網後坦承犯行，目前警方正釐清犯案經過，杜男被移送地檢署，檢方複訊後向法院聲押獲准。

▲杜姓男子疑與父親劉姓同居人發生口角，竟涉嫌在家縱火，造成杜父、劉女21歲吳姓女兒、4歲胞弟死亡。杜男落網後坦承犯案，被警方依殺人等罪嫌送辦，檢方複訊後聲押。（圖／翻攝畫面）
▲杜姓男子疑與父親劉姓同居人發生口角，竟涉嫌在家縱火，造成杜父、劉女21歲吳姓女兒、4歲胞弟死亡。杜男落網後坦承犯案，被警方依殺人等罪嫌送辦，檢方複訊後聲押獲准。（圖／翻攝畫面）
▲杜姓男子疑與父親劉姓同居人發生口角，竟涉嫌在家縱火，造成杜父、劉女21歲吳姓女兒、4歲胞弟死亡。杜男落網後坦承犯案，被警方依殺人等罪嫌送辦，檢方複訊後聲押。（圖／翻攝畫面）
▲杜姓男子疑與父親劉姓同居人發生口角，竟涉嫌在家縱火，造成杜父、劉女21歲吳姓女兒、4歲胞弟死亡。杜男落網後坦承犯案，被警方依殺人等罪嫌送辦，檢方複訊後聲押獲准。（圖／翻攝畫面）
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