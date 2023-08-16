控大牙涉誹謗他性騷　陳建州「西裝筆挺」現身北檢

「黑人」陳建州日前遭「大牙」周宜霈指控，涉於11年前在香港飯店內對她性騷擾。陳建州為此控告大牙涉嫌加重誹謗，經台北地檢署簽分「他字案」後，檢察官日前發出傳票，以告訴人兼證人身分傳喚陳建州16日到案說明。陳建州上午9時許西裝筆挺抵達北檢，記者問他為什麼改告刑事？陳表示，就是希望透過法律捍衛自身清白。陳建州還告訴法警「他們（媒體）只是在工作，先讓我報到，大家辛苦了」 ，之後進入偵查庭。
記者潘千詩／台北報導
國內#MeToo風暴，日前從政壇一路燒到演藝圈，昔日黑澀會妹妹大牙於6月27日在臉書公開指控，2012年間，她跟工作人員以及當時的老闆陳建州前往香港錄製節目，下飛機後準備要回飯店休息，陳建州突然詢問大牙「要不要鬆一下（台語）」，大牙原以為陳建州個性愛開玩笑，加上經紀人在車上，就沒想太多，但沒想到當天凌晨，陳建州就藉口要討論事情，進入她房間，從身後環抱她要求發生關係，當她端出陳妻黑范瑋琪希望阻止，陳卻說「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」
大牙說，她隱忍11年不敢說，就是因為陳建州曾在黑澀會時期冷凍過她。
陳建州被爆後捲入性騷事件後，他當天就發聲明否認，還連同范瑋琪共同對大牙提起民事訴訟求償1000萬元，而當晚「微風女神」郭源元也站出來踢爆陳建州的惡行，力挺大牙「我不想讓大牙只有一個人」，但還是遭到陳建州否認，強調自己不再針對莫須有的指控回應。
之後陳建州突然撤告，改提刑事訴訟加重誹謗。大牙也成為國內#MeToo風暴裡第一個挨告的「受害者」。
※【NOWnews 今日新聞
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