女童瘦到皮包骨「垃圾桶翻剩食」！繼父喊冤被打臉、遭判刑4年2月
高雄一名黃姓女子未婚產下女兒，女兒5歲時黃女與林男結婚，婚後產下小女兒，之後黃女為照顧小女兒，將大女兒交由繼父林男照料，不料林男卻涉嫌虐待，長達10個月的時間，不讓女童吃飽飯，經常有上頓沒下頓。之後女童就讀國小，常在校內翻找垃圾桶、乞食，甚至偷食物果腹，學校老師發現異狀通報警方介入。經警方調查發現，女童身上有新舊傷痕，且身材瘦小、體重僅13.5公斤，案經法院審理，依妨害幼童發育罪將林男判刑4年2月，最高法院駁回上訴，全案確定。
記者林盈君／綜合報導
據判決指出，2020年間，女童剛讀小學，卻出現在校內翻垃圾桶找食物、向同學乞食，甚至偷東西果腹，夏天仍穿著長袖，老師發現異狀，驚見女童身上有多處新舊傷痕，立即通報警方及相關單位介入。女童表示，繼父林男常不給她吃飯，有時僅吃一口就收掉，伸手食物就會被毆打，冰箱內的食物也放在最高處。
檢警介入調查後，發現母親黃女曾帶著女兒求診，詢問女兒變瘦原因，認定黃女未參與虐童，不起訴確定。女童之後被社會局安置，體重慢慢恢復，而繼父林男雖辯稱，係因經濟不佳才使女童挨餓，但說法不被法院採信，被依法判刑。
※【NOWnews 今日新聞
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