台灣5月就有本土EG.5　國內流行趨勢如何？現行COVID-19疫苗是否有效？

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EG.5本土佔比持續上升 但仍以XBB為多非主流根據疾管署資料顯示，國內EG.5本土檢出病例，在18週時佔比為1.1%，25週為3.0%，30週為14.3%；EG.5境外移入檢出病例，在18週佔比為2.7%，25週為12.8%，30週為36.5%。
EG.5佔比雖然有逐漸上升的趨勢，不過目前仍不是國內的主流病毒株。疾管署統計，近4週檢出Omicron變異株本土病例中，仍以XBB為多，其中XBB.1.16佔23%、XBB.1.5佔20%，而EG.5佔比為12%。
EG.5免疫逃脫、傳染性高 但疾病嚴重度低、不易發燒EG.5變異株是Omicron XBB.1.9.2子代變異株，於今年2月首度在國際間被偵測到，7月世界衛生組織（WHO）將EG.5列為需要監測的變異株，更在8月9日將EG.5列為需留意變異株（VOI）。
根據國際監測資料顯示，截至8月7日為止，全球已有51個國家檢出EG.5變異株，佔比以中國、美國、韓國、日本、加拿大為多。美國CDC數據顯示，EG.5變異株占比於8月5日已達17.3%，成為該國最主要的流行變異株。
另外，英國EG.5衍生變異株截至7月底已占所有病例的14.6%，而韓國、日本、新加坡、香港其EG.5變異株占比則介於5%至18%間。
曾淑慧發言人提到，EG.5變異株本身有較好的免疫逃脫性，其傳染性相較於其他變異株要稍微高一些，但是它的疾病嚴重度和其他Omicron主要流行株相比並沒有增加，根據疾管署觀察結果以及相關文件發現，EG.5比較不容易發燒，這是與其它變異株不太一樣的一個地方，不過仍有相關的呼吸道症狀。
現行COVID-19疫苗對EG.5有效？ 未來疫苗接種如何進行？目前，WHO評估EG.5變異株對全球造成的公共衛生風險低，因此民眾似乎不需要太過擔心。針對專家示警EG.5將在今年冬季更廣泛地傳播，疾管署也表示會持續監測國際間病毒株演變與流行。
至於，現行COVID-19是否能有效預防EG.5？未來疫苗將會如何施打？曾淑慧發言人表示，相關單位已對此進行討論，目前9月新一代新冠疫苗主要是針對XBB.1.5，而EG.5本身跟XBB.1.5都是屬於XBB的變異株，2變異株有些相似，根據相關研究結果顯示，目前XBB.1.5的疫苗對EG.5也有效。
曾淑慧發言人提到，之後若台灣引進XBB.1.5疫苗，將會請傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員提供建議，高風險族群應該還是要優先來接種。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58910
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