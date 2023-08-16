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大稻埕煙火今晚20:35照常施放360秒！交通管制、觀賞地點曝光

▲大稻埕煙火煙火今日是倒數第二場，將於晚間20:35時施放360秒，煙火主題為「再現輝煌 河岸夕照」。（圖／翻攝大稻埕夏日節官網）
▲大稻埕煙火煙火今日是倒數第二場，將於晚間20:35時施放360秒，煙火主題為「再現輝煌 河岸夕照」。（圖／翻攝大稻埕夏日節官網）

記者葉盛耀/綜合報導

「2023大稻埕夏日節」倒數第二場煙火將於今晚20:35登場，這次與上周相同是因為颱風取消兩次，因而加碼至360秒的煙火秀，今（15）日台北市觀傳局更於官方臉書「台北旅遊網」推薦4個祕密煙火觀賞景點。同時宣布今日主題煙火為「再現輝煌  河岸夕照」，煙火將利用冠類煙火營造輝煌的壯觀效果，並透過流沙造型煙火創造金色瀑布美景。另外，雖一早雙北市氣候不佳、將有局部大雨，記者致電，觀傳局回覆晚上煙火施放應該不受影響，將正常舉行。

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台北市觀傳局於官方臉書「台北旅遊網」推薦了四個祕密煙火觀賞景點，分別是延平河濱公園淡3-5號水門場域、敦煌景觀平台、北門廣場與三重忠孝碼頭。另外，大稻埕夏日節閉幕（8月20日）當天，除了8分鐘煙火秀，還有重量級卡司輪番演唱，是最不容錯過的最後一場。

▲今日主題煙火為「再現輝煌 河岸夕照」，煙火將利用冠類煙火營造輝煌的壯觀效果，並透過流沙造型煙火創造金色瀑布美景。（圖／翻攝台北旅遊網臉書影片畫面）
▲今日主題煙火為「再現輝煌 河岸夕照」，煙火將利用冠類煙火營造輝煌的壯觀效果，並透過流沙造型煙火創造金色瀑布美景。（圖／翻攝台北旅遊網臉書影片畫面）
官方呼籲大家多利用大眾運輸工具前來，或透過「大稻埕碼頭4K即時影像」線上觀看。大稻埕夏日節官網也公布了今日交通管制細項如下：​

🟡停車管制：10時至24時淡3至5號水門堤外路邊停車格取消、淡4號水門外規劃緊急應變通道。

🟡水門管制：19時至21時30分淡3至5號水門禁止車輛進出；淡1號水門桂林堤外機車便道管制車輛往北。

🟡擴大彈性管制：
（一）時間：20時至21時30分，視狀況彈性管制車輛只出不進（住戶開放通行）。
（二）範圍：第一階段為環河北路（含）以東、民權西路（不含）以南、延平北路（不含）以西、忠孝西路（不含）以北範圍內區域，並視人、車潮擴大第二階段管制，往東延伸至重慶北路（不含），同時擴大周邊疏導範圍。
（三）路口：環河北路、民族西路口管制往南；鄭州路、塔城街口管制往西；民生西路、延平北路口管制往西（19時30分起）。
（四）高架（快速）道路：
1.華江橋、忠孝橋往北進入環河高架道路匝道管制。
2.環河高架道路往北疏導由貴陽街下匝道。
3.和平西路、洛陽停車場匝道往北環河高架道路方向管制。

🟡建議搭乘捷運前往：
(一)捷運大橋頭站：沿延平北路二段往南至民生西路右轉，往西步行約25分鐘即可進5號水門。
(二)到捷運北門站：沿鄭州路往西步行約5分鐘即可進3號水門。
(三)到捷運雙連站：沿民生西路往西步行約25分鐘即可進入5號水門。
 

▲官方公布，今日將擴大彈性管制。（圖／取自大稻埕煙火官網）
▲官方公布今日的周邊交通疏導管制。（圖／取自大稻埕煙火官網）
▲今日同樣有交通管制。（圖／取自大稻埕煙火官網）
▲今日同樣有交通管制。（圖／取自大稻埕煙火官網）
▲因應大稻埕煙火而有交通管制，建議搭乘捷運前往。（圖／取自大稻埕煙火官網）
▲因應大稻埕煙火而有交通管制，建議搭乘捷運前往。（圖／取自大稻埕煙火官網）

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