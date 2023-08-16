要中共別文攻武嚇！賴清德：「疑賴論」是中國宣傳進而影響大選

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針對此次出訪再度受到中共文攻武嚇一事，賴清德表示，他擔任總統蔡英文特使，到巴拉圭傳達台灣人民祝福，「我的身分是副總統，走的是國家任務，希望爭取國家利益，並非以總統參選人身分，過境美國或到巴拉圭」，而副總統過境美國行之有年，這次台灣與美國團隊討論過程，彼此默契信賴，過境順利，他很高興。
賴清德強調，美國政府已公開表示，總統、副總統過境，行之有年，中國不必把過境做為文攻武嚇的藉口。他指出，若中國以過境美國為藉口，再次展開文攻武嚇或其他威脅手段，剛好印證國際媒體不斷報導，中國企圖用軍事威脅介入台灣這場選舉，如果加上在地協力者的呼應，希望讓選舉結果符合中國需要，「這樣非常不好，但我對全國民眾非常有信心」。
對於「疑賴論」說法，賴清德直言，不論是「疑賴論」或「疑美論」，都是中國的宣傳，目的是分化台美關係，同時在台灣社會創造錯誤認知，進而影響明年大選。他說，美國對台灣的支持及維護印太和平穩定的決心是無庸置疑的，他也多次強調，「我會捍衛台灣主權、增進民主和平跟繁榮，也會維護印太和平穩定，在這種狀況下，我的主張跟做法是跟國際社會一致的」。
至於過境美國是否會晤美方政要或官員？賴清德說，他擔任特使，目的是祝賀巴拉圭新任總統貝尼亞就職，時間非常緊迫、完成蔡總統交辦的任務就很不容易，沒有特別另外安排與美國官員見面。
媒體詢問，未來在兩岸交流、合作方向是否有具體方向？賴清德表示，台灣善意一直都在，中國天災地變，台灣都是最早捐款協助、幫助最多的國家，希望中國能看到這個事實，兩岸的交流互動能創造雙方利益，「期待中國不必對台文攻武嚇，這是損人不利己，希望未來大家都能認知到，台海和平穩定對中國或台灣，甚至國際社會都是有好處的」。
賴清德進一步說，不妨先從在天災地變、傳染病方面，建立一個互相合作的管道，這符合兩岸人民福祉，應該能先做。