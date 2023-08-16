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NBA／稱Jordan Poole能拿頂薪很幸運　勇士名宿：是我不會開給他

▲Jordan Poole曾幫助金州勇士在2022年奪冠，也和球隊在該年簽下一紙4年1.4億美元（約44.75億台幣）的新合約。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jordan Poole曾幫助金州勇士在2022年奪冠，也和球隊在該年簽下一紙4年1.4億美元（約44.75億台幣）的新合約。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Jordan Poole今年夏天已經離開金州勇士，但他和老東家之間的連結和話題，仍然吸引著外界矚目。勇士名宿Rick Barry近期在上節目時，直言自己要是GM，就不會開給Poole這麼大的合約，因為後者還沒有證明自己能持續打出這樣的表現。

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2﻿021-22賽季Poole場均上場30分鐘，可以砍下18.5分3.4籃板4助攻，也在季後賽幫助勇士登頂奪冠。去年10月他和球團達成續約協議，雙方同意簽下一紙4年1.4億美元（約44.75億台幣）的新合約。

Poole的這一紙合約金額驚人，年均薪為3500萬美元，在2019年同屆的選秀球員中，排名第4，僅次於Ja Morant、Zion Williamson和Darius Garland的3900萬美元，高過「英雄哥」Tyler Herro的3000萬美元。

對此Barry稱Poole十分幸運，「他打出了一個不錯的賽季，然後簽下一份頂薪合約。老實說，如果我是總經理，我絕對不會給他這樣一份大合同。因為他還沒有持續打出那樣的好表現，頂薪球員就意味著他們已經證明了自己可以持續做到這一件事。」

Barry表示Poole確實有一個賽季爆發，但沒有持續的做到，因此自己認為他很幸運，剛好得到了這樣的機運。

點評今年夏天做出的交易，Barry十分看好這筆操作，直言Stephen Curry、Klay Thompson和Draymond Green依然能打出高水平的比賽，又得到了名人堂等級的球星Chris Paul，新賽季將大有可為。

「任何一支冠軍球隊能夠成功的一大關鍵就在於替補，你不能只靠5、6人去奪冠。他們有了Paul這樣的球員來帶領他們的板凳陣容。另外，我非常期待Steve Kerr能派出Paul、Curry、Thompson、Andrew Wiggins、Draymond這樣的超小陣容。我認為保羅能夠解放Curry，卸下組織的任務，盡情去進攻。」

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