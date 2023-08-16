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剖腹產挨刀十幾公分　傷口感染、長出蟹足腫怎麼辦？

剖腹產挨刀十幾公分　傷口感染、長出蟹足腫怎麼辦？
剖腹產挨刀十幾公分　傷口感染、長出蟹足腫怎麼辦？

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬、潘昱僑報導】剖腹產傷口長達10幾公分，宛如在腹部上挨了一刀！產後照護比自然產更重要，才能避免感染、留疤與沾黏。一位3旬年輕產婦希望進行微創手術，無奈許多疾病都可使用微創術式，但唯獨剖腹產不能，否則寶寶無法生出來。經由萬芳醫院婦產部產科主任王樂明接生寶寶，並為產婦使用抗菌敷料，傷口更換2片就已幾乎無滲液，傷口約7-10天恢復狀況佳，守護媽媽寶寶健康。

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婦科手術多位於腹部　感染併發筋膜炎恐致命

女性在生理結構上的特殊性，歷經懷孕、賀爾蒙變化以及飲食西化影響，一生可能因為生產或疾病因素等3類因素需接受手術。

  • 生產：如胎位不正等狀況，需進行剖腹產
  • 良性腫瘤：如子宮肌瘤、巧克力囊腫
  • 惡性腫瘤：如子宮體癌、卵巢癌
術後不僅要注意出血，也要留意傷口照護。雖然現今醫療技術發達，感染風險已大幅降低，但婦產科手術部位多在腹部，是許多器官集中的區域，一但感染引發筋膜炎恐致命。還有糖尿病、締結組織疾病、凝血功能不佳的患者，傷口癒合的速度都較一般人緩慢，感染風險較高，因此須留意傷口照護，否則感染風險會大大增加。

「任何的傷口都會有組織液甚至滲血，若沒有更換乾淨，就會變成細菌的溫床！」王樂明說明，人體表皮有金黃色葡萄球菌，傷口跟外界接觸，最害怕的就是感染。判斷傷口是否感染的特徵為「紅、腫、熱、痛」，初期感染會泛紅，若輕壓傷口有刺痛感，就要當心可能是發炎，需要用優碘消毒，嚴重者須服用抗生素。曾有患者誤以為紗布貼了就不用更換，傷口悶住流汗又濕又黏，一周後回診掀開，紗布竟然整個發黑！

避免「傷口蜈蚣」爬上身　選用敷料４重點：

  • 操作方便：是否好撕除，避免傷口撕裂傷
  • 癒合天數：不同部位的傷口癒合速度不同，臉部約3－5天，婦產科常見的腹部傷口約7－10天，手腳關節活動處則需約2－3週。
  • 價格合理：患者最在意的重點之一
  • 恢復效果：能否加速傷口痊癒
女性天性愛美，除了擔心感染，造成色素沉澱或引發蟹足腫，甚至怕傷口長得像蜈蚣，希望恢復美麗肌膚。早年傷口照顧僅以優碘殺菌消毒，蓋上紗布就完事，現今已進入「敷料戰國時代」，選擇多樣化。

王樂明表示，有的敷料可吸收組織液，有的能幫助加速傷口癒合，例如PHMB（聚六亞甲基雙胍鹽酸鹽）抗菌成份，無色、無味，不會造成色素沉澱，也不會導致敏感，而且非抗生素，因此沒有抗藥性問題。術後一開始每2－3天更換一次敷料，待傷口逐漸癒合，可拉長為3－5天更換一次，不僅可加速傷口癒合，降低感染風險。醫師提醒，有手術傷口的民眾一定要謹慎照顧傷口，避免二次感染，若有任何異狀，都應回診檢查換藥，妥善照顧傷口才能不留疤。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58833

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