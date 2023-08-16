我是廣告 請繼續往下閱讀
健身護具是甚麼？
健身護具是專為運動者而設計的裝備，主要用於保護身體並提供額外的支撐，健身護具能帶來的益處簡單分成兩部分：
- 提供保護，避免肌群因大重量造成過負荷導致受傷，增加穩定性避免於訓練過程中晃動而發生意外。
- 提供額外的支撐，例如為小肌群(腕關節、膝關節等等)支撐，使訓練強度能夠提升，包含強化訓練功效、提升穩定度、協助完成訓練動作。
現今使用的護具種類繁多，依照使用部位不同有不同的樣貌，以下將介紹常見的健身護具供大家認識。
1.舉重手套
是一種特殊設計的手套，提供保護和支撐，常用在舉重和重訓運動時：
- 保護手部皮膚：舉重時，重量訓練器材如槓鈴或啞鈴可能會與手部皮膚摩擦，導致皮膚硬化、起水泡或損傷。舉重手套提供一層保護，減少對手部皮膚的損害。
- 提供握力和防滑：舉重手套通常具有防滑材料或強化的握力區域，提供更好的握力和穩定性，使練習者能更好地控制訓練器材，減少滑動和失控的風險。
- 減少手部疲勞：舉重手套的填充物和墊片可以減輕手部壓力與將壓力分散，減少長時間訓練時手部的疲勞感。
- 提供舒適性：舉重手套通常由透氣和彈性的材料製成，提供舒適的穿戴體驗，同時減少汗水積聚和不適感。
2.重訓腰帶
設計目的是在運動中幫助穩定身體，特別是在進行大負荷的阻力運動時：
- 提供穩定性：重訓腰帶可以在深蹲和硬舉運動中，通過將核心部位壓緊腰帶以保持核心部位的緊繃，以提供更大的力量與穩定性。
- 提供支撐與保護：可以為下背部提供額外的支撐，減輕腹腔壓力，保護腹部與下背部並避免受傷。
3.護腕
舉重時，因重量而對身體的關節產生的影響是另一個常見問題，使用超過自身能力的重量和錯誤的姿勢舉重容易導致受傷。
- 提供支撐和穩定：護腕可以提供額外的支撐，幫助穩定腕部關節。在舉重、重訓和其他需要手腕穩定性的運動中特別重要。
- 保護手腕：在舉起重物時，腕部關節承受著很大的壓力和負荷。護腕可以減輕這種壓力，保護手腕免受過度擴展、扭傷或其他損傷。
- 適應重量：當進行大重量訓練時，腕部的肌肉和關節可能會變得疲勞而導致力量和穩定性下降。護腕可以幫助減輕這種疲勞，能夠較長時間進行高強度的訓練。
4.護膝
是一種用於提供膝蓋支撐、穩定性和保護的裝備。
- 提供支撐和穩定：護膝可以提供額外的支撐和穩定性，保護膝蓋關節。在進行重量訓練、跑步、跳躍等高衝擊運動時，膝蓋承受著很大的壓力。護膝能夠提供輕微的壓縮，幫助減輕膝蓋的負擔，減少膝蓋受傷的風險。
- 減少膝蓋腫脹：護膝可以輕微壓縮膝蓋區域，減少膝蓋腫脹。
- 快速恢復和預防傷害：護膝能夠幫助加速運動後的恢復過程，減少膝蓋的疲勞和不適感。同時，它們還可以作為預防性的裝備，減少膝蓋受傷的風險，特別是在高強度訓練或運動中。
以上是幾種較為常見的健身護具，選擇護具之餘，針對練習項目和需求進行挑選，也要量力而為，非一股腦兒加重量練下去，護具能提供許多助益，但仍非所向無敵，適度的挑戰難度，也要避免高估自己能力或不慎受傷的情況發生。
Essential protection gear for the gym
文/張翊暉、圖/楊紹楚
延伸閱讀：
健身教練血淋淋的慘痛教訓：千萬不要以受傷換取經驗
常見的運動傷害有哪些，「低頭族」更容易運動傷害！
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 健身護具是什麼？常見健身護具大解密