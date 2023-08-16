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虧逾4000億釀破產憂慮！台電盤點：法韓虧損更甚

▲台電虧損約4000億，引發「恐需全民買單」的憂慮。（圖／NOWnews資料照片）
▲台電虧損約4000億，引發「恐需全民買單」的憂慮。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

台電虧損約4000億，引發「恐需全民買單」的憂慮。台電近日在強調，近兩年虧損主因是俄烏戰爭造成國際燃料成本大漲，同時也衝擊全球電業營運，即使是核電比例高的國家也同樣面臨財務壓力，虧損狀況及電價調幅甚至更為嚴峻，盤點法韓虧損更甚。

受到國際燃料價格居高不下影響，台電去年和今年加總估虧損4675億元，以台電資本額4800億元來看，恐瀕臨破產危機。

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雖然今年4月電價調漲11%，但仍無法彌補缺口，外界擔心，假如走到破產的局面，全民恐要幫忙買單，而台電虧損也成為國民黨近日批評執政黨能源政策的目標之一。

台電強調，近兩年虧損主因是俄烏戰爭造成國際燃料成本大漲，同時也衝擊全球電業營運，只要使用燃料發電的國家就會受影響。

「部分人士屢屢指涉能源政策議題，但即使是核電比例高的國家也同樣面臨財務壓力，虧損狀況及電價調幅甚至更為嚴峻。」

2022年度法國國營電力公司虧損換超過5千7百億台幣、韓國則超過7千5百億元台幣。觀察電價漲，法國2020年住宅電價6.06元、工業電價3.25元，到了2022年底，住宅電價來到7.1元，漲幅高達17%、工業電價4.8元，漲幅逼近5成；而韓國到了2022年底的住宅電價則來到3.45元，漲幅近30%，工業電價約3.75元，漲幅逾5成。

台電指出，如果以售電虧損換算，法、韓平均每度虧損遠高於台電。法國國營EDF電力公司去年售電量為4144億度電，換算平均每度虧損1.38元；韓國國營韓國電力公司去年售電量為至5479.3億度電，換算平均每度虧損1.37元；台電去年售電量2367.6億度，平均每度虧損1.13元。

此外，台電也解釋，綠電發展如同其他新興能源，初期成本較高，但也呈現下降趨勢，且目前購電支出占整體成本僅約6%，難謂虧損主因。

綠電發展也關係到我國產業出口競爭力，以目前參與RE100的產業的年營業額已達5兆元，長期來說對國家影響極大，在討論能源議題時也該一併考量。

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