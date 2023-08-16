中國曝雲南退休師組「敢死隊」　分析：「舊事重提」轉移內部矛盾

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文章表示，中國國家安全機關「積極行動」，在全案仍處犯罪策畫階段時，一舉將所有涉案人員逮捕歸案。而此案的偵破，從一個側面反映了中國「政治安全面臨的敵情形勢」。
根據中國官媒《央視》報導，該名涉案人員肅某是一名退休官員，和境外人員商定，從境外採購武器，再在國內招募所謂「敢死隊」，於2017年春節期間在雲南昆明襲擊派出所，並搶奪駐軍彈藥庫，實施斷水、斷電及縱火行動。若成功就發表政治訴求，若失敗就撤退到境外，但最終卻遭到中國當局逮捕，四川省成都市中級人民法院在2019年4月對此案宣判，認定肅某犯顛覆中國國家政權罪，肅某當庭表示認罪悔罪。
國安部還在15日發布的文章中聲稱，西方國家打著「民主、自由、人權的的幌子」，「妄圖策動港版顏色革命」，控訴西方操控2014年的「香港佔中」、2016年的「旺角魚蛋革命」及2019年的「反送中運動」，並稱各種敵對形式勢力一直企圖在中國製造「顏色革命」，「妄圖顛覆中共政權和中國社會主義制度」，強調「政治安全是國家安全的根本」，必須準確把握政治安全的根本性、人民性、複雜性、全局性等「四大屬性」，為「黨的長期執政、國家長治久安」、人民安居樂業提供堅強安全保障。
中國官媒包括中新網、央視都大肆報導國安部的文章，「#退休干部妄圖顛覆國家政權被抓#」及「#退休干部招募敢死隊密謀暴力行動#」等標籤也在中國社群平台微博上廣傳。有網友指出，當局所指的「肅某」正是中國民主人士、雲南黨校前教師子肅。早在今年4月，中國官媒為新修訂的「反間諜法」預熱時，就曾祭出該案例。
「中國人權」執行主任周鋒鎖向《自由亞洲電台》表示，中國幾乎到了官逼民反的地步，中共在四面楚歌之際，再以子肅祭旗，以老舊手法製造敵人，以轉移內部矛盾。但他警告，中共此招若使用不慎，可能會引火自焚。
周鋒鎖指出，現在習近平是內外交困、民怨沸騰，他要樹敵，轉移人們們對於經濟、青年失業等國內問題的注意力，「也就是典型的共產黨、毛澤東那一套」。
「獄中作家和自由寫作委員會」協調人張裕則表示，這次案例並非首次，其實近年來，中共炮製大量所謂與「境外敵對勢力」相關的案例，包括楊恆均、成蕾案。張裕指出，中共一向就是把矛盾外轉，擴大為「境外敵對勢力」的陰謀顛覆活動，以「危害國家安全罪」從重處理與外國人士或境外媒體有聯繫的批評者。