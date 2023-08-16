低壓帶籠罩全台灣！西半部嚴防大雨「全天狂轟」 放晴時間出爐
今（16）日開始低壓帶影響台灣天氣，中央氣象局提醒，整個西半部到週六（8月19日）都要留意局部大雨發生，且雨勢越晚會越強，今日晚上至明（17）日一整天最為劇烈，降雨時間較持續「沒什麼空檔喘息」，週六（8月19日）雨勢才進入趨緩階段，民眾務必做好防災，外出注意安全。
記者張志浩/綜合報導
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，低壓帶壟罩，各國模式預報顯示，未來5天台灣西半部累積雨量頗為可觀，除了本來就已經多雨的南部以外，中部以北未來2~3天也容易有雨，午後陣雨也會比較明顯，預計低壓帶壟罩期，大約落在今日至週五，週四是水氣最多、各地天氣最差的一天。
氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明則提及，週六低壓帶向西移動，慢慢離開台灣附近，太平洋高壓邊緣逐漸向西推進，天氣會漸趨穩定，不過仍然有較高的午後熱對流雷雨發生機會，仍有局部較大雨勢出現的可能性。下週日（8月20日）高壓進一步增強，午後雷雨發生的情況顯著減少，僅剩山區有局部熱對流雷雨的機會，平地天氣可望不受影響。
下週將以夏季型天氣為主，遠海上可能會有颱風或熱帶擾動繼續發展，不過預報資料顯示接近影響台灣的機會不大，颱風不影響的話，台灣就持續受到太平洋高壓影響，主要的天氣變化，將是山區的午後熱對流雷雨，同時溫度將會偏高，應該會是一段比較高溫炎熱的時期，不過目前仍是颱風活躍的季節，天氣的變數可能較多，後續的預報變化情況還是要請民眾持續留意。