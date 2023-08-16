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KK園區詐騙打擊柬埔寨觀光！知情人：柬國景況淒涼、對台人不滿

▲旅客因害怕被送往緬甸KK園區，柬埔寨觀光產業受到重創。（圖／取自Pixabay）
▲旅客因害怕被送往緬甸KK園區，柬埔寨觀光產業受到重創。（圖／取自Pixabay）

國際中心賴正琳／綜合報導

台灣許多年輕人從2022年陸續被騙往柬埔寨，詐騙集團透過「高薪且無經驗可」為噱頭，將不少年輕人騙往柬埔寨做電信詐騙，如果業績不好或想逃跑，便會「轉賣」這些「豬仔」去緬甸的KK園區，該區被稱為最兇殘的「豬仔販運終極站」。如今詐騙園區已重創柬埔寨觀光業，不少柬埔寨人曾多次幫助台灣人回國，但台灣人回國後卻把柬埔寨人描述得「十惡不赦」，讓部份柬埔寨人有點心寒。

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根據《中時新聞網》，板橋承天府主事顏維勳今年6月才前往柬埔寨查看市場，坦言當地因詐騙案頻傳觀光早已崩盤，「觀光潮幾乎是沒有了」、早上出門看不到人更不用說去觀光景點看，一直到晚上才有些人。

由於柬埔寨政府大力掃蕩詐騙集團，幾乎所有詐騙集團都遷往其他國家，但觀光產業早已受到重創，且柬埔寨「爛尾樓」相當多，根本沒人再去投資。顏維勳也透露柬埔寨當地人對於台灣人頗有微詞，一開始救援當地人都配合協助，但當台灣人回到家鄉卻宣揚「柬埔寨人十惡不赦、把他們妖魔化」，讓他們相當反彈質疑「台灣人怎麼會這樣？」

緬甸獨立媒體《Frontier》曾在6月實際走訪俗稱「KK園區」的緬甸南部克倫邦（Kayin State）的「水溝谷」（Shwe Kokko），目前在水溝谷有1225名合法移民的中國人，據信還有許多非法移民的中國人。水溝谷的線上詐騙可以如此猖獗，主要是因為有特殊的政治和衝突背景，控制當地的「克倫邊防部隊」與緬甸軍政府在共同的利益。而整個詐騙園區的實際投資者和主要幹部都是中國人，跟柬埔寨或緬甸當地人無關，甚至2020年開始人民幣已成為當地實際流通的貨幣，這與中國相近的緬甸邊境城市是前所未聞的，主要是因為「越來越多的中國人來到此地與中國工人做生意」。

根據公民社會團體「客倫和平支持網」（Karen Peace Support Network）在2020年3月的調查，估計當地約有1萬非法移民，大部分都是中國人，不過人數在新冠肺炎疫情後，稍微有改變。

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