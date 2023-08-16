KK園區詐騙打擊柬埔寨觀光！知情人：柬國景況淒涼、對台人不滿

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由於柬埔寨政府大力掃蕩詐騙集團，幾乎所有詐騙集團都遷往其他國家，但觀光產業早已受到重創，且柬埔寨「爛尾樓」相當多，根本沒人再去投資。顏維勳也透露柬埔寨當地人對於台灣人頗有微詞，一開始救援當地人都配合協助，但當台灣人回到家鄉卻宣揚「柬埔寨人十惡不赦、把他們妖魔化」，讓他們相當反彈質疑「台灣人怎麼會這樣？」
緬甸獨立媒體《Frontier》曾在6月實際走訪俗稱「KK園區」的緬甸南部克倫邦（Kayin State）的「水溝谷」（Shwe Kokko），目前在水溝谷有1225名合法移民的中國人，據信還有許多非法移民的中國人。水溝谷的線上詐騙可以如此猖獗，主要是因為有特殊的政治和衝突背景，控制當地的「克倫邊防部隊」與緬甸軍政府在共同的利益。而整個詐騙園區的實際投資者和主要幹部都是中國人，跟柬埔寨或緬甸當地人無關，甚至2020年開始人民幣已成為當地實際流通的貨幣，這與中國相近的緬甸邊境城市是前所未聞的，主要是因為「越來越多的中國人來到此地與中國工人做生意」。
根據公民社會團體「客倫和平支持網」（Karen Peace Support Network）在2020年3月的調查，估計當地約有1萬非法移民，大部分都是中國人，不過人數在新冠肺炎疫情後，稍微有改變。