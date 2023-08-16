黑人陳建州西裝油頭赴北檢！還「停下來比讚」 大牙經紀人回應了
「黑人」陳建州日前遭女星「大牙」周宜霈指控性騷擾，原本陳建州提出民事求償1000萬元，後來又撤掉，改成刑事加重誹謗控告大牙，引發關注。而陳建州於今（16）日早上9時30分以「告訴人身分」前往北檢偵訊，結果陳建州相當注重形象，不僅用以往的西裝油頭造型現身，而且還對著鏡頭比讚，舉動掀起外界討論。
記者詹鎰睿/綜合報導
陳建州今日一早搭乘黑色保母車現身北檢，並以一套黑色筆挺的西裝、梳著油頭的造型現身，而且在下車前還對著車上鏡子打理自己。面對現場媒體的追問堵麥，陳建州神情冷靜，雖然沒有多說什麼，但中間還一度停下來比讚，隨後緩緩走上2樓偵訊。結束偵訊後，陳建州對外強調，會用法律捍衛自身清白。
對此，大牙經紀人回應：「目前大牙都沒有收到任何出庭通知，有關司法一事，請見諒無法回應。」並透露大牙今天沒有任何公開行程。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110