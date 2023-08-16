郭台銘稱是國民黨不要合作？藍委：侯朱努力聯繫「未獲善意回應」
鴻海創辦人郭台銘自角逐國民黨總統徵召失利後，仍動作頻頻拜會地方藍營人士，前台中市議員吳顯森昨則透露，郭告訴他是國民黨不要合作，不是他不要。對此說法，國民黨立委李德維今（16）日說，國民黨總統參選人侯友宜及主席朱立倫，近3個月都努力跟郭取得聯繫、深談，但郭辦與其他系統沒正面、善意回應；對於郭的說法感到震驚，可能忘記之前的說法。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘與國民黨關係看似一去不復返，屢屢傳出獨立參選可能。郭昨前往台中走訪拜廟，並於下午拜訪吳顯森時。據媒體報導，吳透露郭告訴他，合作問題是國民黨不要，不是他不要。
國民黨立委李德維今受訪表示， 從5月17日後到今天，已將近3個月過去，大家可看到包括侯友宜、朱立倫，如何努力希望跟郭台銘取得聯繫，甚至於深談，不管從郭辦或其他系統所回應訊息，都可看到國民黨非常努力想要組織非綠大聯盟，「但的確在過去日子裡，並沒有獲得任何善意，或者有些正面的回應，這眾所周知。」
針對郭台銘的說法，李德維直言感到震驚、訝異，並認為郭可能忘記，前天以前自己所說的話。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗則指出，郭台銘說法跟之前不一致，郭當時講說國民黨假設沒徵召他，承諾會支持國民黨候選人，希望郭可以說到做到。他接著表示，至於合作部分，國民黨過去到現在都盡了最大誠意，朱立倫也一再宣示會整合一切可整合力量與個人，相信一定就包括郭董，樂意郭與國民黨能夠合作，1月13日下架民進黨，也是郭個人過去提到的，希望能整合。