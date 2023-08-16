鬼月買彩券投資也有禁忌！專家建議這天拜拜旺財 這5生肖運最好
今（16）日農曆7月鬼門已開，進入農曆7月也有很多禁忌要注意，就連投資、理財「鬼月」同樣也有很多注意事項。易經財經專家陶文接受《NOWnews今日新聞》採訪時就表示，癸卯年七月（庚申月）除最需提防「車關」方面的血光之災，也是不利投資求財的月份，股票投資求財容易追高殺低，更容易買錯標的而傷害荷包，這個月要購買彩券，建議盡量與電腦選號的方式，可穿著紅色攜帶空的紅包袋，中獎機率容易獲得提昇。同時，8月18日星期五是旺財富氣息最強的「天赦日」，這一天大利拜拜旺財富，又以5生肖農曆7月財運最旺。
記者顏真真／台北報導
陶文指出，癸卯年7月（庚申月）首先最需要提防的「車關」方面的血光之災。事實上，庚申月對於癸卯年而言是福氣月，卻是不利於投資求財的月份，股票投資求財容易追高殺低，更容易買錯標的而傷害荷包，這個月購買彩券，建議盡量與電腦選號的方式，養牌和自己勾選的號碼容易滑鐵盧。
此外，這個月的忌諱之星是「小耗星」，具有「暗劫財」的能量，務必化解，否則容易破財而不自知。而要化解「小耗星」的方法，陶文建議，「歲合法」與「月合法」，就是抱著與牽著你家的愛犬前往簽注站購買彩卷，沒有愛犬的人則可下載可愛狗狗在手機首頁，營造狗來富的太歲財氣能量。
也由於紅色是太歲財星顏色，而「月合星」的顏色也是紅色，因此，陶文建議，可穿著紅色必攜帶空的紅包袋購買彩券，中獎機率容易獲得提昇。
不過，陶文也提醒，農曆7月普渡是種福田，可以普渡拜拜，但千萬不可以許願，而陽曆8月18日星期五是旺財富氣息最強的「天赦日」，這一天大利拜拜旺財富，絕佳時間是早上的巳時，即早上9點至11點，方位則是東北方、正東方和東南方。
最後，陶文也談到，今年的農曆7月庚申月是個無金插柳柳成蔭的月份，因此，抱持開放的心，隨緣的思維，反而容易獲得財神爺的眷顧，因為越想要就越得不到，但農曆7月仍有5生肖財運最旺，包括屬兔子、老鼠、老虎、蛇和馬。