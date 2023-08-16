問30分鐘結束！陳建州稱「用法律捍衛清白」 還在大雨中回頭比讚
「大牙」周宜霈日前趁著國內#MeToo風波，指控「黑人」陳建州涉於11年前在香港飯店內對她性騷擾，結果反遭黑人提告涉嫌妨害名譽。台北地檢署今（16）日上午傳喚告訴人陳建州到案說明，檢察官偵訊約30分鐘結束，陳建州說，接下來還是持續用法律捍衛自己清白。
記者潘千詩／台北報導
陳建州跟檢察官說明提告內容，整個庭訊約30分鐘結束，陳建州接受聯訪時表示，首先謝謝各位的關心，因本案已經進入司法程序，未來有機會再跟大家說明，也跟大家報告，接下來還是持續用法律捍衛自己清白。
陳建州說，再一次感謝大家的關心，接下來一切都交給司法處理，大家辛苦了，謝謝大家。
之後媒體問大牙的指控是真的嗎、是否有影響范瑋琪的演藝事業等問題，陳建州一概以謝謝大家關心回應離開地檢署，即便外面下著大雨，陳建州上車前還不忘回頭面對鏡頭比讚。
※【NOWnews 今日新聞
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