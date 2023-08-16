越南首富一夜身價暴增390億美元！VinFast赴美、上市首日飆破250%
越南電動車製造商 VinFast前往美國發展，借殼SPAC完成在美上市，週二已開始在那斯達克交易日上市交易，其股價首日盤中最高飆漲271%至38.7775美元的日高，終場收高254.64%至37.06美元。市值飆升至850億美元，讓VinFast創辦人、越南首富潘日旺 (Pham Nhat Vuong) 身家一夕暴增390億美元。
國際中心賴正琳／綜合報導
越南電動車製造商 VinFast週二（15日）登紅盤漲超過250%至每股37.06美元，遠高於開盤價22美元，市值飆升至850億美元，超過理想和蔚來市值總和，在車企市值榜上還領先法拉利、Stellantis、本田汽車，以及福特汽車和通用汽車。
越南電動車VinFast隸屬於越南首富范日旺（Pham Nhat Vuong）的集團Vingroup的控股子公司，今年擴大量產、交車輛激增，加上瞄準平價顧客市場，外國專家評估越南電動車產業將會在未來十年蓬勃發展。
根據美國《CNBC》報導，信評機構惠譽旗下研調機構BMI Research發表報告，對越南電動車的前景非常樂觀，該機構認為電動乘用車在越南的銷量於2023年至2032年可望以25.8%的年成長率擴張，從2022年的8,400輛大幅攀升至6.5萬輛。
VinFast的執行長黎氏秋水（Le Thi Thu Thuy）被譽為「虎年貴婦」或「Vingroup女將軍」，除了擔任VinFast的執行長，也是集團Vingroup的副主席。她稱VinFast赴美上市，是「史上重要的里程碑」。