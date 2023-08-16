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王陽明、蔡詩芸爆8年情變？他開箱900萬跑車「東區飄速90km」違法

▲王陽明（左）、蔡詩芸因社群半年沒互動，被網友猜測8年情變。另外，王陽明在東區開箱900萬跑車，飄速90km違法也引發網友批評。（圖／記者陳明安攝）
▲王陽明（左）、蔡詩芸因社群半年沒互動，被網友猜測8年情變。另外，王陽明在東區開箱900萬跑車，飄速90km違法也引發網友批評。（圖／記者陳明安攝）

記者黃雅琪/綜合報導

王陽明與蔡詩芸2015年結婚，婚後育有1女，王陽明為她從情場浪子變成演藝圈好男人，只是兩人在社群上已經有半年沒互動，引起外界揣測是否「情變」？另外，王陽明在YouTube上傳，在台北市東區開箱900萬名車，飆速90公里的影片，違法行為也引起網友砲轟。

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▲王陽明（右）與蔡詩芸社群合照，停留在4月。（圖／翻攝自王陽明Instagram）
▲王陽明（右）與蔡詩芸社群合照，停留在4月。（圖／翻攝自王陽明Instagram）
一名網友Dcard發文，透露自己很喜歡王陽明夫妻倆，所以一直有追蹤他們的IG，只是觀察許久兩人都沒有按讚互動，最後一張合照更停留在4月，是王陽明祝賀老婆蔡詩芸生日的貼文。因此，網友開始議論紛紛「是不是分居了啊？」、「前陣子Dizzy，限動有發比較負面的文字，但一下就刪掉了，那時就覺得怪怪的。」

▲王陽明東區開箱跑車超速違法。（圖／翻攝自「Empire MotorClub」YouTube）
▲王陽明東區開箱跑車超速違法。（圖／翻攝自「Empire MotorClub」YouTube）
近年，王陽明重心放在YouTube頻道「Empire MotorClub」，日前他分享一支影片，在台北市東區街頭上開箱900萬名車，市區道路限速50公里，但他卻飆速到90公里，過程中還按喇叭示意前車別擋道，驚險畫面曝光後引起網友撻伐「後座不繫安全帶？」、「駕駛者要打屁聊天，頭不用整個轉到後面去，一個自以為就不小心變成三寶」、「在忠孝東路敢開到70多還敢po上來」。記者致電王陽明經紀人，截稿前尚未回應。

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