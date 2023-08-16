創薪時代／「數據解放」風潮吹向醫療！AI新創揭密全新生態系商機

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AI的應用在各大產業中已無所遁形，加上全球才剛經歷長達三年的COVID-19疫情，乍看之下，醫療產業將迎來暴風式的發展。
然而，人工智慧新創Lydia AI執行長李俊毅（Anthony Lee）卻表示，除了藥品開發或生技公司之外，「數位醫療仍是屬於進展較慢的領域」，由於醫院、診所本身的保守特性，若要從中發展AI數據，可能會面臨資金不足，或對接時程過長等問題。
「科技雖然不斷向前發展，但醫療界的Business Model（商業模式）、應用場景較難規模化」，這些都是此領域轉型成數位醫療的不易之處。
何謂數據新價值？醫療保險痛點變身新應用場景契機
「大數據」一詞在近5年不絕於耳，加上AI發展迅速，愈來愈多企業把「數位轉型」當成使命，而大數據的應用也成為貫穿各行各業的核心技術之一。但若以舊思維思考數據應用，頂多只能達到「提升效率」的作用，無法真正實踐數位轉型，更無法創造屬於數據的新價值與契機。
李俊毅將「數據新價值」聚焦於「利用新的數據或者舊有數據來源，發展在新的應用場景上」。
他以自身公司，也就是全球第一家建構 HaaS（Health-as-a-Service，健康即服務）理念的Lydia AI舉例，台灣的健保資料庫彌足珍貴，受到世界各國矚目，雖然健保數據建立已行之有年，但大部分不是僅存在於醫院病歷上，不然就是健康資料密密麻麻，不易於一般大眾了解與使用。
當民眾在購買醫療保險時，往往不清楚自己真實的健康狀況，導致無法選擇適合的產品組合，或是直接被拒保。
Lydia AI發現痛點，開發專利認證的 NLP（自然語言處理），並以獨家AI模型結合亞洲千萬筆數據，打造「AI健康分」，落地於保險領域，與台灣人壽等保險業者合作，將「健康數據還給民眾」，保戶可透過健康分分析個人健康評估及疾病風險預測，並依照自身需求與保險業務共同尋找出合適的保險產品。
數據解放風潮吹向醫療！金融保險業與AI科技的健康生態新商機
「健康存摺概念確實是亞洲的趨勢」，Open Banking（開放銀行）與Open Management（開放管理）的應用目的，即是創立更多遠距醫療與慢性病管理平台， 而數據的開放以及新應用場景的發展，將撬動以往封閉零碎的醫療服務。
金融數據的解放使得「為確認帳戶餘額跑實體銀行刷存摺」已然成為上個世紀的行為，這股數據解放風潮，如今正逐漸吹向醫療產業。
李俊毅表示，當醫療數據可以用安全的方式打通，並以API（應用程式介面）串接時，即可將過去碎片資訊完整化，做到過往做不到的事，「這就是數據的新價值」，也是數位醫療轉型的契機，更是保險業及AI科技在大健康生態系中的全新商機，其他領域新應用場景也有望逐一出現。