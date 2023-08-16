還路於民遊行週日登場！王國材允參加 民團喊話提願景、積極修法
還路於民大遊行即將於本週日（20）日登場，今（16）日行人零死亡推動聯盟聯合多個民團召開行前記者會，宣布募資已達標，希望週日民眾能踴躍參加。對於交通部長王國材應允也將出席遊行，行人零死亡推動聯盟代表林元敏接受《NOWnews今日新聞》採訪時喊話，希望王能具體提出未來對於行人零死亡願景，以及積極推動人本交通的「交通安全基本法」立法。
記者許若茵／台北報導
行人零死亡推動聯盟總召YC表示，原本預計募資250萬元，在各界熱烈支持下，一個月內已募得320萬元，遠遠超過當初設定的金額。本次遊行有5大訴求，包含、健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制、推動台灣零死亡願景，希望全國公民、各縣市首長、社會各界遊行當天勇敢站上凱道，共同維護行人權利。
全國教師工會總聯合會副理事長何俊彥指出，從小教育孩子「馬路如虎口」，但卻從來沒有檢討過「虎口」是如何造成的，期盼能透過軟硬體和制度面，不只是師長可以退出導護，更是再也沒有學校需要交通導護。
台灣青年民主協會理事長張育萌提到，根據統計，每天有約66名兒少因為交通事故受傷甚至死亡，這66條生命不是冷冰冰的數字，可能就是你我或是親友，政府在制定政策與城市規劃過程中，也應納入青年與學生聲音，讓他們有機會參與，影響城市發展方向。
日前王國材表態，將會出席週日遊行，林元敏接受《NOWnews今日新聞》採訪時回應，「我們很開心他能出席」。聯盟希望2030年能達到行人死亡減半、2040年行人零死亡，想聽王國材會提出怎樣的願景。
另交通部已送出「交通安全基本法」草案，各黨團也有不同版本，聯盟也希望王國材承諾積極推動以「行人為優先」或「人本精神」的「交通安全基本法」。